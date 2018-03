Großer Jubel beim FVH

Sicherer Schütze: Denis Jardumdzi verwandelte seine beiden Strafstöße zum 2:0-Erfolg des FV Hofheim. © Nix

Hofheim.Wenn der Drittletzte den Vierten zu Gast hat, sind die Rollen eigentlich klar verteilt. Das war auch gestern in der Gruppenliga Darmstadt beim Aufeinandertreffen zwischen dem FV Hofheim und dem 1. FC Germania Ober-Roden so. Jubeln durften allerdings im Hofheimer Sportpark am Ende die Hausherren, die durch zwei Strafstoßtore von Kapitän Denis Jardumdzi einen enorm wichtigen 2:1 (2:1)-Sieg

...

Sie sehen 20% der insgesamt 2069 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Südhessen Morgen, Montag, 02.12.2013