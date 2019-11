Gut gelaunt auf die Heimfahrt

tBIBLIS.Den dritten Sieg in Serie haben die Handballer der TG Biblis mit dem überraschend deutlichen 34:26-Erfolg bei der Reserve der HSG Fürth/Krumbach gefeiert. TGB-Trainer Uwe Groß konnte sich gar nicht zurück erinnern, wann ihm dies mit der Mannschaft zuletzt gelungen war. Dementsprechend groß war die Freude bei den Spielern und Verantwortlichen, überschätzen wollte Groß das Ganze allerdings nicht. „Eine schöne Momentaufnahme“, sagte Groß über den Ritt auf der Erfolgswelle. Mit nunmehr 7:5 Punkten etablierte sich die TGB im Tabellen-Mittelfeld der Bezirksliga A.

Reis und Schmitzer treffen

Verlassen konnte sich Uwe Groß einmal mehr auf seine Rückraum-Schützen Philipp Reis (9 Tore), Felix Schmitzer (11/2) und Lars Dotzauer (5), die den Löwenanteil der Torausbeute auf sich vereinigten. Die Gäste fanden auf alle offensiven Deckungsvarianten der HSG eine Lösung.

Dabei fand Biblis zunächst recht schwer in die Partie, lief bis zum 7:6 der Odenwälder permanent einem Rückstand hinterher. Ein 4:0-Lauf leitete die Trendwende ein. Fünf Minuten vor dem Seitenwechsel betrug der Vorsprung der Gäste gar sechs Treffer. Bis zur Pause konnte sich die TGB gestützt auf eine kompakte 6:0-Abwehrformation mit Sören Dotzauer und Felix Schmitzer im Innenblock mit 14:17 behaupten. So richtig spannend wurde es in Halbzeit zwei allerdings nicht.

Kein Stress am Ende

Beim 18:20 (33.) war die HSG zwar bis auf zwei Treffer herangekommen, dann zogen die Gäste die Zügel allerdings wieder an, bauten den Vorsprung über 18:23, 20:27 (44.) immer weiter bis zu acht Toren Differenz aus. Ein ungefährdeter Auswärtserfolg der Groß-Schützlinge, die gutgelaunt die Heimfahrt aus dem Odenwald antraten. „Die Mannschaft hat einen super Job gemacht“ so der Übungsleiter stolz.

TGB-Tore: Schmitzer 11/2, Reis 9, Glanzner 5, Dotzauer 5, Nathmann 2, Hüter 1, Siegler 1. fh

© Südhessen Morgen, Dienstag, 05.11.2019