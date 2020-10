Gute Nachricht für Frankfurt-Marathon

Frankfurt.Die Veranstalter des Frankfurt-Marathon können sich auch während der Corona-Krise auf ihren Titelsponsor verlassen. Wie die Organisatoren am Donnerstag mitteilten, hat der Energieversorger Mainova AG die Zusammenarbeit bis 2024 verlängert.

„Es ist ein tolles und bedeutsames Zeichen, dass Mainova langfristig an unserer Seite bleibt“, sagte Renndirektor Jo Schindler. „Das ist in diesen Zeiten, in denen vielerorts das Sportsponsoring zurückgefahren wird und Veranstalter unter Existenzangst leiden, alles andere als selbstverständlich.“

Wegen der Corona-Pandemie musste der für den kommenden Sonntag geplante Marathon in der hessischen Metropole abgesagt werden. Die 39. Ausgabe ist für den 31. Oktober 2021 terminiert worden. dpa

