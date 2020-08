Gute Stimmung trotz Unklarheiten

Bürstadt.Warum sich die Veranstaltung des 1. Judo-Clubs Bürstadt (JCB) am frühen Samstagnachmittag „Show-Training“ nennt, fällt schnell ins Auge. Judo-Kämpfer, die bei Schwimmbadwetter auf einer Wiese trainieren: Das sieht nicht gerade nach gewohnter Umgebung aus. Den knapp 20 Judoka, die zum Training vor dem Bürstädter Bürgerhaus erscheinen, macht der Standortwechsel aber nichts aus. Ins Freie sind sie dieses Jahr schon öfter ausgewichen. „Das ist eine nette Abwechslung“, sagt JCB-Pressewart Danny Schmidt. „Nur die Wespen stören“, merkt die bestens gelaunte Trainerin Nadine Müller an.

36 Athleten im Kader

Die Stimmung auf dem Rasen könnte kaum besser sein. Zwischen Übungen und lauten Ansagen flachst Müller – die früher selbst für Wiesbaden und Rüsselsheim auf Bundesliga-Niveau kämpfte – gerne mal mit den Athleten, die allesamt dem Bürstädter Männerkader für die 2. Bundesliga angehören. Griffkampftechniken stehen auf dem Programm – und Übungen, die als Automatismen im Wettkampfmodus „in Fleisch und Blut übergehen müssen“, wie es Bürstadts Teammanager und zweiter Vorsitzender Lothar Kilian formuliert. „Das Training hier fordert die Jungs noch nicht so arg“, räumt er ein. In der EKS-Halle geht es später dann schon eher zur Sache. Der zweite Teil der samstäglichen Einheit besteht nämlich hauptsächlich aus Randori, also Übungskämpfen.

Das mit den Automatismen und dem Wettkampfmodus ist für die Zweitliga-Athleten des Judo-Clubs übrigens so eine Sache. Die Pandemie erwischte den 36 Mann fassenden Kader, der den erstmaligen Sprung in d ie Zweite Liga als Oberliga-Meister 2019 schaffte, zur Unzeit. Zwei Tage vor dem ersten Bürstädter Team-Wettkampf auf Bundesebene sagte der Deutsche Judo-Bund (DJB) alle Veranstaltungen ab. Zwei Wochen später hätten die Südhessen, die bis 2019 als Kampfgemeinschaft Bürstadt/Rimbach an den Start gingen, ihren ersten Heimkampf gehabt. Weil auch das reguläre Mannschaftstraining zum Erliegen kam, war ein Abfall der Formkurve nach monatelanger Vorbereitung unvermeidbar. „Auf der Leistungsstufe, auf der sie einmal waren, sind die Jungs jetzt noch nicht. Aber das geht ja gerade allen Teams so“, meint Kilian. Vor allem ein Umstand stimmt ihn zuversichtlich: „Wir haben früh wieder angefangen zu trainieren.“ Tatsächlich leierte der 1. JCB schon eine knappe Woche nach dem Lockdown Online-Trainings an. Später ging es unter Einhaltung der Abstandsregelungen raus in den Park.

Die Meisterschaft soll nun Mitte Dezember steigen, wahrscheinlich als Tagesturnier. Auf- und Absteiger soll es nicht geben. Die genaue Konstellation der Liga-Wettkämpfe ist zurzeit allerdings unklar, ebenso wie der Austragungsort. Für die Südwest-Gruppe der 2. Liga waren Teams aus Hessen, Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg und dem Saarland vorgesehen. Vier Bundesländer bedeuten jedoch auch: vier unterschiedliche Handhabungen der Corona-Maßnahmen. „Vielleicht legt der DJB auch zwei Klassen zusammen“, mutmaßt Schmidt. „Wir wissen gar nicht, was auf uns zukommt“, stellt Kilian klar: „Einerseits wollen die Jungs unbedingt. Andererseits geht es darum, das Risiko so gering wie möglich zu halten.“

Enorme Motivation

Die Absage aller Wettkämpfe traf derweil nicht nur das Kollektiv hart. Marc Milano etwa stand in der Gewichtsklasse bis 90 kg im Fokus des Bundestrainers für die Paralympics in Tokio, die Qualifikation war zum Greifen nah. Der sehbehinderte JCB-Athlet, der zum Nationalkader gehört und sein Studium abschließen möchte, muss sich jetzt neu organisieren – und motivieren. „Die Paralympics hätten der Abschluss seiner internationalen Karriere werden sollen. Die Anspannung, die ein Sportler für diesen einen Moment aufbaut, ist extrem“, fühlt Kilian mit Milano, der am 16. August seinen 28. Geburtstag feiert.

Dennoch: Die Aufstiegseuphorie ist in Bürstadt nicht verflogen. Trainerin Müller und einige Judo-Club-Athleten tragen beim Show-Training im Freien ihre blau-gelben Aufsteigershirts. Ein Banner und ein Poster rollen die Judoka ebenfalls aus. Die Erinnerung an den größten Erfolg in der 42-jährigen Vereinshistorie ist für die Südhessen Motivation genug, um stärker denn je zurückzukommen.

