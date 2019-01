Gute Stimmung trotz Vorrunden-Aus

Mannheim.Beim 25. Finalturnier der MorgenMasters-Serie war für die FSG Riedrode bei ihrer Premiere in der Mannheimer GBG Halle das Turnier zwar schon nach der Vorrunde beendet – unzufrieden mit dem gestrigen Auftritt war bei der Fußballspielgemeinschaft aus SG Riedrode und FSV Riedrode aber keiner.

„2017 habe ich die Messlatte ja auch sehr hoch gelegt“, flachste Torwarttrainer Uwe Seibel, der vor zwei Jahren mit dem FSV Riedrode Platz drei holte, als er seinen damals erkrankten Chefcoach Duro Bozanovic sehr erfolgreich vertrat. Gemeinsam mit Andreas Keinz coacht Duro Bozanovic auch die 2018 formierte Spielgemeinschaft der beiden Clubs aus dem Bürstädter Ortsteil. Im letzten Gruppenspiel wäre die FSG mit einem Sieg gegen den Landesligisten SV Waldhof II sogar ins Viertelfinale eingezogen, die Reserve des Regionalligisten hatte aber etwas dagegen und entschied das Spiel durch Tore von Darnell Hill, Rico Zimmermann (2) und Marcus Hawk für sich.

„Man merkt schon dass die höherklassigen Teams eine schnellere Handlungsfähigkeit besitzen, gerade der SVW II hat einen sehr starken Eindruck hinterlassen“, analysierte Keinz. „Leider hat sich Oliver Schrah nach dem ersten Spiel eine Zerrung zugezogen und Marcel Daniel hatte schon den ganzen Tag mit Übelkeit zu kämpfen“, bedauerte Keinz.

Riedrode erwischte einen optimalen Turnierstart, als der Tabellenführer der Kreisoberliga Bergstraße gegen den FV Dudenhofen 2:0 gewann. Nils Schwaier brachte die FSG mit 1:0 (4.) in Führung. Nachdem Torwart Christian Knecht gerade erst die FV-Chance von Daniel Kopf zum Ausgleich entschärft hatte, erhöhte Marcel Daniel für die Bürstädter auf 2:0 (5.). Mario Basyouni hätte fast noch das 3:0 für die FSG markiert, doch er konnte FV-Torwart Malcom Little nicht überwinden.

Bittere Pille gegen Ketsch

Die Partie gegen den Landesligisten Spvgg 06 Ketsch begann gar nicht nach dem Geschmack der Südhessen, per Doppelschlag (1./2. Minute) brachte Salvatore Rindone die klassenhöheren Badener mit 2:0 in Front. Der Kreisoberligist meldete sich aber zurück, als Perica Bozanovic Mario Basyouni das 2:1 (5.) auflegte. Basyouni war es auch, der kurze Zeit später mit seinem Schuss an Spvgg-Torwart Julian Herzog scheiterte (8.). Noch in derselben Minute packte Basyouni aber ein weiteres Pfund aus – und es hieß 2:2! Dennoch endete diese Partie für die Riedroder bitter, in der Schlussminute gelang Erdal Ökzüz noch der 3:2-Siegtreffer für Ketsch. „In diesem Spiel haben wir die ersten vier Minuten verpennt, nach dem 2:2 doch noch das 2:3 zu kassieren, tat schon weh“, bekannte Duro Bozanovic.

In der dritten Begegnung bekam es der TVL Hallen-Cup-Sieger 2019 mit dem VfR Mannheim mit einem gesetzten Team in der Vorrundengruppe C zu tun. Der Tabellendritte der Verbandsliga Nordbaden ging durch einen schlitzohrigen Treffer von Max Denefleh mit 1:0 (2.) in Führung, als dieser eine Unachtsamkeit von FSG-Torwart Knecht bestrafte. Das Unheil für die FSG ging weiter, denn Kristiyan Shkodrov legte rasch das 2:0 (2.) nach. Marcel Daniel vergab die große Chance zum Anschlusstreffer, als er aus kurzer Distanz über das Tor schoss (5.). Danach ließen sich die Blau-Weiß-Roten aus Mannheim diesen Sieg nicht mehr nehmen und legten noch drei weitere Tore nach.

