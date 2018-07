Anzeige

Biblis.Der FV Biblis kann es kaum erwarten: Nach den Auflagen 2016 und 2017 geht der Biblis Cup an diesem Donnerstag im Bibliser Pfaffenau-Stadion um 17.45 Uhr mit dem Spiel SV Bobstadt – VfR Bürstadt II in die dritte Runde. Das Turnier wird heute, am Freitag und am Samstag ausgespielt. Gegenüber dem vergangenen Jahr gibt es eine wesentliche Änderung: Während 2017 im Feld der ersten Mannschaften noch ein Quintett an den Start ging, bestand das Feld der Reserveteams nur aus drei Teilnehmern. Diesmal werden in beiden Kategorien vier Mannschaften um den Sieg kämpfen.

Bei den ersten Mannschaften geht der FC Alemannia Groß-Rohrheim als amtierender Vizemeister der Kreisoberliga Bergstraße als klassenhöchstes Team ins Rennen, der heute um 19 Uhr gegen den C-Ligisten SKV Birlikspor Biblis auch das Erstmannschaftsturnier eröffnet.

SG NoWa will Favoriten ärgern

Mit dabei ist natürlich auch der Ausrichter FV Biblis, der die ersten beiden Auflagen des Turniers für sich entscheiden konnte und in der Kreisliga A Bergstraße beheimatet ist. Durchaus mit einer Portion Glück hat die SG Nordheim/Wattenheim in der vergangenen Spielzeit den direkten Klassenerhalt in der A-Liga trotz einer Seuchensaison geschafft. Gerade bei der letzten Biblis Cup-Ausgabe schnupperte die SG NoWa am Turniersieg, musste aber letztendlich wegen der schlechteren Tordifferenz dem punktgleichen Lokalrivalen FV Biblis den Vortritt lassen, vor allem weil das direkte Duell zum Abschluss 0:0 endete. Durchaus für eine Überraschung gut ist im Feld der ersten Mannschaften stets der SKV Birlikspor Biblis.