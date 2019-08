Halbes Dutzend für SGH

Ried.In der Fußball-B-Liga Bergstraße haben sich die SG Hüttenfeld und die FSG Riedrode II über Siege ohne Gegentreffer gefreut. Dagegen verlor Olympia Lampertheim mit 2:4 gegen den FSV Zotzenbach.

SGH – Odin Schönmattenwag 6:0

„Das war eine Leistungssteigerung von 100 Prozent“, lobte Trainer Juri Mai die Leistung seiner Spieler in höchsten Tönen und nahm damit Bezug auf das jüngste 0:3 bei Türkspor Wald-Michelbach. Noch nicht einmal sechs Minuten waren am Hüttenfelder Hegwald gespielt, da markierte Andreas Rünger das 1:0. Nachdem Kevin Rathgeber nach exakt einer halben Stunde auf 2:0 erhöht hatte, erzielte Tobias Lerchl schon in der 32. Minute das 3:0. Auch die zweite Halbzeit gehörte der SGH, die in Lerchl (50.), Rathgeber (52.) und Maximilian Busch (59.) ihre weiteren Torschützen hatte.

SV Fürth II – FSG Riedrode II 0:2

Erst in der zweiten Halbzeit nahm die FSG Riedrode in Fürth Fahrt auf. Und nach dem ersten sehenswerten Angriff stand es 0:1, als Mirco Alimi im Nachschuss traf (49.). Nach einer schönen Ballstafette fasste sich Oliver Schrah aus 18 Metern ein Herz und überwand Fürths Torwart Sebastian Pollmann zum 0:2 (83.). „Auch wenn es chancenarme Spielphasen gab, haben wir die Begegnung über weite Strecken dominiert“, ließ Riedrodes Spielausschussmitglied Thorsten Göck keinen Zweifel daran, dass der Erfolg seiner Elf hochverdient war.

Oly. Lampertheim – Zotzenbach 2:4

Ein Eigentor von Yannick Schmitz leitete die Niederlage der Olympia ein (48.). Zwar fand sie nach einem Doppelschlag von Justin Ekkerink (54.) und Simon Hanusch (58.) zurück ins Spiel. David Rauch (68.), Marco Weber (77.) und Strafstoßschütze Jannik Rauch (88.) machten aber den Sieg für den FSV klar. „Zotzenbach ist nicht im Stile eines Tabellenführers aufgetreten. Umso mehr ärgert es mich, wie wir uns die Butter vom Brot haben nehmen lassen“, ärgerte sich Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. hias

