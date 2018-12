Hamburger SV vor Weihnachtsmission

Hamburg/Kiel.Herbstmeister war der Hamburger SV gestern, jetzt will er die Wintermeisterschaft in der 2. Fußball-Bundesliga. Die Weihnachtsmission der Hamburger einen Tag vor Heiligabend hat jedoch nichts mit Barmherzigkeit zu tun. Denn das erste Spiel der Rückrunde noch im alten Jahr ist von beachtlicher Brisanz: Im Nordderby gegen Holstein Kiel am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) trachten die Hanseaten nach Revanche. Das 0:3-Heimdebakel gegen Holstein im ersten Zweitliga-Spiel der HSV-Geschichte im August dieses Jahres war Schock und Demütigung zugleich.

Nicht genug, dass der 131 Jahre alte Traditionsverein wenige Wochen zuvor seinen Fans erstmals den Abstieg aus der Erstklassigkeit zugemutet hatte, es schien so, als ginge der Niedergang im Unterhaus nahtlos weiter. Fassungslosigkeit ergriff damals die in Scharen zum Zweitligisten gestürmten Anhänger und dämpfte die gewaltige Euphorie. „Wir haben als Kollektiv voll versagt“, gestand damals Lewis Holtby. Vorbei. Der Bundesliga-Absteiger ist seit zwölf Pflichtspielen unbesiegt. Unter dem Kommando von Christian Titz’ Nachfolger Hannes Wolf auf dem Cheftrainer-Posten hält die Erfolgsserie seit acht Pflichtspielen an. In der 2. Liga gab es mit Wolf sechs Siege und ein Remis. „Das letzte Spiel hat große Bedeutung“, sagte der Coach am Freitag. „40 Punkte wären fantastisch. Die Mannschaft hat den Hunger. Da denkt keiner an Weihnachten.“

Die Hamburger reisen als Tabellenführer auf die Baustelle Holstein-Stadion, wo die komplette Osttribüne fehlt. Auch wenn nur rund 10 700 Zuschauer in der Arena Platz finden, die Stimmung ist immer begeisternd. Die Mannschaft von Trainer Tim Walter spielt wider alle Erwartungen auch nach dem Aderlass im Sommer erneut eine starke Saison. Lohn ist Platz fünf mit nur vier Punkten Rückstand auf den Relegationsplatz.

„Wir haben eine gute Hinrunde gespielt“, sagte Walter. „Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich nie zufrieden bin, wenn ich nicht ganz oben stehe.“ dpa

