Hanusch mit Hattrick

Ried.Dank eines 5:3-Heimsieges gegen den möglichen Relegationsteilnehmer VfL Birkenau II ist dem FC Olympia Lampertheim der Klassenerhalt in der Kreisliga B nicht mehr zu nehmen. Gerettet ist auch die zweite Mannschaft der Spielvereinigung Fürth, die bei der FSG Riedrode II ein 3:3 holte.

Ol. Lamperth. – VfL Birkenau 5:3

Der recht knappe Sieg im “Grottenkick” minderte die Lampertheimer Freude nach der Begegnung keineswegs. Im Gegenteil, denn im nahe gelegenen Clubheim ließen es die Olympianer bei der Nichtabstiegsparty mächtig krachen. In der ersten Halbzeit sah es lange Zeit nicht gut für den FC Olympia aus, der in der achten Minute durch Michael Reichardt zunächst in Führung ging. Doch kaum war der Lampertheimer Jubel verflogen, hieß es nach Treffern von Marc Halblaub (17.) und Christian Heckmann (30.) 2:1 für Birkenau. Noch vor dem Wechsel aber gelang Simon Hanusch das 2:2. Mit dem nächsten Treffer stellten die Birkenauer unter Beweis, dass sie in Lampertheim unbedingt gewinnen wollten, denn Dogus Sen gelang in der 50. Minute das 2:3. Doch die Birkenauer hatten die Rechnung ohne Heiko Hanusch gemacht. Der lief in der Schlussphase zu Hochform auf und münzte den zwischenzeitlichen Rückstand dank eines lupenreinen Hattricks in ein 5:3 um.

FSG Riedrode II – SV Fürth II 3:3

Auch wenn aufgrund der Tabellensituation ein Riedroder Sieg hätte erwartet werden können, hob FSG-Spielausschussvorsitzender Wilfried Kungl ausschließlich das Positive hervor: „Nachdem Perica Bozanovic und Yil Krasniqi in die erste Mannschaft beordert wurden, sah es personell wieder einmal bescheiden für unsere Reserve aus. Es spricht aber für die Mannschaft, dass sie der Personalnot getrotzt hat und ihr in der Schlussminute das 3:3 durch Julien Gündling gelang.“ Das war nicht das erste Mal, das die FSG II eine Fürther Führung egalisierte. Mirko Alimis 1:1 in der 38. Minute und Cagatay Daldals 2:2 in Minute 55 ging jeweils eine Fürther Führung voraus. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 13.05.2019