„Hatten uns so gefreut“

Bürstadt.Auch vor dem Judosport macht die Coronavirus-Pandemie nicht Halt. Wie der Deutsche Judo-Bund (DJB) am Freitag mitteilte, wurde „unter Abwägung aller Seiten, unter Berücksichtigung der aktuellen Entwicklungen und mit Blick auf die daraus resultierenden Empfehlungen aller öffentlichen Stellen und Ämter entschieden, in allen DJB-Ligen den Wettkampfbetrieb vorläufig und bis auf Weiteres ohne zeitliche Begrenzung auszusetzen“.

Die Regelung gelte „zum Schutz der Athleten und aller Beteiligten ab sofort“, teilte der Judo-Bund weiter mit. Der Bundesliga-Ausschuss werde „die Situation rund um das Coronavirus beobachten, regelmäßig beraten und sich zum weiteren Vorgehen abstimmen“. Wann und in welcher Form der Ligabetrieb wieder aufgenommen werden könne, sei derzeit nicht absehbar.

Von der Absetzung des Wettkampfbetriebs ist auch der 1. Judo-Club Bürstadt (JCB) betroffen. Die Südhessen erwischen die Absagen besonders hart: Nach dem Aufstieg der Kampfgemeinschaft (KG) Bürstadt/Rimbach als Oberliga-Meister geht der 1. JCB zum ersten Mal in seiner 42-jährigen Vereinshistorie in der 2. Bundesliga an den Start. Am Samstag hätte die Kampfgemeinschaft, die fortan unter dem Namen des Bürstädter Judo-Clubs antritt, beim Judo-Team Rheinland in Bad Ems ihren Wettkampfauftakt in der Südwest-Gruppe absolviert.

Das Judoteam Rheinland habe mit der Absage des ersten Wettkampfs auf die Empfehlung des örtlichen Gesundheitsamts reagiert, teilte der 1. JCB am Freitag auf seiner Homepage mit. „Obwohl unser Team in Top-Form war und sich auf diesen Vergleich riesig gefreut hat, müssen wir die Entscheidung zur Bekämpfung des Coronavirus‘ akzeptieren“, hieß es dort.

Auch der erste Heimkampf der Bürstädter Judoka am 28. März werde „definitiv“ nicht stattfinden, sagte der zweite Judoclub-Vorsitzende Lothar Kilian dieser Redaktion auf Nachfrage. Der Co-Trainer und Teammanager des Männerteams konnte seine Enttäuschung nur schwer verbergen. „Wir hatten schon Plakate gedruckt und wollten diese jetzt in der Stadt aufhängen. Generell haben wir seit dem Aufstieg mit Hochdruck gearbeitet“, erklärte Kilian, der aber auch Verständnis für die Entscheidung zeigte: „Unser Team hat sich super auf die 2. Bundesliga vorbereitet und gefreut, aber damit müssen wir jetzt leben. Dafür hat auch jeder Verständnis. Es geht darum, das Virus einzudämmen.“

Nächste Schritte planen

Am Freitagabend wurde beim 1. Judo-Club noch einmal trainiert. Außerdem sollte es laut Kilian eine Vorstandssitzung geben, auf der die Bürstädter Judoka darüber entscheiden wollten, wie es in den kommenden Wochen weitergehen soll. Die Einstellung des Trainingsbetriebs könnte eine Möglichkeit sein. „Judo ist eben ein Sport mit engem Körperkontakt“, betonte Kilian. Denkbar wäre auch, den Sportlern ein Individualprogramm anzubieten. „Für unsere Leistungssportler wird es sonst schwierig, sich in Form zu halten“, meinte Kilian. In der Gewichtsklasse bis 90 kg kämpft etwa Marc Milano noch um sein Ticket für die Paralympics, die vom 25. August bis zum 6. September in Tokio steigen sollen. Ob der sehbehinderte 27-Jährige, der auch zum Nationalkader gehört, unter den gegebenen Umständen überhaupt noch eine sportliche Chance auf die Qualifikation bekommt, ist völlig offen. „Die Olympischen Spiele sind ein Riesending, die Athleten bereiten sich zum Teil jahrelang auf diesen einen Moment vor. Das wäre schon bitter, wenn das nicht mehr möglich wäre“, meinte Kilian – und merkte im nächsten Satz an: „Ob Olympia in diesem Jahr stattfindet, ist natürlich die andere Frage.“

© Südhessen Morgen, Samstag, 14.03.2020