Heiderich macht den nächsten Schritt

Bürstadt/Frankfurt.Bei der Frage, ob die Frauen-Bundesliga ihr Ziel als Fußballtrainerin sei, muss Jasmin Heiderich nicht lange nachdenken. „Ich würde es mir wünschen und arbeite mit dem Fernziel darauf hin, irgendwann vielleicht als Chef- oder Co-Trainerin in die erste Frauen-Bundesliga zu kommen“, sagt die 29-jährige Bürstädterin. Die angehende Gymnasiallehrerin, die seit dieser Saison die U-15-Juniorinnen des 1. FFC Frankfurt trainiert, ist aber schon lange genug dabei, um ihren Traum realistisch einzuordnen.

„Das hängt auch von den Möglichkeiten ab“, weiß Heiderich – und wirft die Fragen in den Raum, auf die es ankommen wird: „Wie gut bin ich? Bin ich, wenn dem so ist, zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort?“ Und sie hält für sich fest: „Eins nach dem anderen.“ Die offizielle Befähigung hat Heiderich. Seit Juli ist sie Inhaberin der Trainer-A-Lizenz, die für alle Jugend- und Frauenligen sowie bis zur Herren-Regionalliga gilt.

Schnell wird im Gespräch mit Heiderich, die auch als Tanztrainerin beim Spiel- und Kulturkreis (SKK) Bürstadt wirkt, klar: Hier spricht ein viel beschäftigtes Powerpaket, das sich seine Kräfte gut einteilt – und weder im Dialog noch im Leben den roten Faden verliert. „Mein Referendariat geht vor. Das weiß man auch in Frankfurt, das ist kein Problem“, betont sie. Umso glücklicher war Heiderich, als sie Anfang Juni als neue U-15-Trainerin beim 1. FFC Frankfurt vorgestellt wurde: „Die Zeit war gekommen, mir etwas Neues anzuschauen und mich eigenverantwortlich als Trainerin eines Jugendteams einzubringen.“

Kim Kulig als „Chefin“

Beim erfolgreichsten deutschen Frauenfußballclub, der ab Sommer 2020 als Frauenfußball-Abteilung der Frankfurter Eintracht antreten will, arbeitet Heiderich unter der Leitung von Ex-Nationalspielerin Kim Kulig. „Man hat sich kennen gelernt und es passt gut. Sie ist eine sehr nette Person, eine coole Socke und bringt viel Erfahrung für ihre Tätigkeiten mit“, hat Heiderich einen positiven Eindruck von der nur sechs Monate älteren FFC-Jugendkoordinatorin gewonnen: „Sie gibt uns keine exakten Trainingsbedingungen vor, sondern schafft uns einen hilfreichen Rahmen.“

Kontakt zum FFC hatte es laut Heiderich schon 2018 gegeben. Damals entschied sie sich, als Co-Trainerin bei den U-14-Mädchen der TSG Hoffenheim anzuheuern. Eine Wahl, die die Pädagogin – das Referendariat für Deutsch und Sport absolviert sie am Überwald-Gymnasium in Wald-Michelbach – nicht bereut. „Ich durfte oft bei der ersten Mannschaft dabei sein und war im Austausch mit den Trainern integriert“, berichtet Heiderich. Besonders die Gespräche mit der früheren Weltfußballerin Birgit Prinz sind ihr in Erinnerung geblieben: „Sie war als Sportpsychologin öfter dabei. Was hat ihr selbst geholfen? Wie können die Mädels das anwenden? Das war sehr lehrreich.“

Mindestens genauso prägend waren Heiderichs vorherige Karrierestationen. Nach ihrer Zeit beim SV Bobstadt und bei Boys Wattenheim waren die Möglichkeiten, als erwachsene Frau höherklassig Fußball zu spielen, im Bergsträßer Raum rar gesät. Also wechselte die Auswahlspielerin zu Wormatia Worms. Nach einem Kreuzbandriss 2014 trat sie kürzer und fing bei den U-13-Jungen der Wormatia als Co-Trainerin an. Später übernahm sie die U 13- und U 14-Jungen des JFV Bürstadt und war Co-Trainerin der hessischen U-18-Mädchenauswahl.

Weil sie somit schon immer mehr tun musste, um ihrem Hobby nachzugehen, erklärt Heiderich ihre Gabe, Pflichten stressfrei nachzukommen, mit nur einem Wort: Spaß. „Ich gehe ja nirgends hin, weil ich muss, sondern weil ich will und weiß, was ich wieder zurückbekomme“, sagt die 29-Jährige. Dass aus Spaß Verantwortung erwächst, stört sie nicht: „Die Eltern geben mir ihr Kind, schenken mir ihr Vertrauen. Dafür bin ich dankbar.“

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 14.11.2019