Anzeige

Ried.Nachdem vor Wochenfrist noch vereinzelt Spiele abgesagt werden mussten, steht für die Ried-Kicker der 20. Spieltag in der Kreisliga A auf dem Programm. Für die vier Mannschaften aus dem Ried stehen Heimspiele an, dabei empfängt der VfB Lampertheim den SSV Reichenbach, der FV Biblis trifft auf den FSV Rimbach. Vor schwierigen Aufgaben stehen die Lampertheimer Azzurri und die SG Nordheim/Wattenheim im Kampf um den Klassenerhalt. Während die Spargelstädter den FC Ober-Abtsteinach empfangen, gastiert der FC 07 Bensheim II auf dem Nordheimer Sportplatz.

VfB Lampertheim - Reichenbach

Nachdem das Auswärtsspiel des VfB gegen den FV Biblis am vergangenen Sonntag abgesagt wurde, wollen die Lampertheimer um Trainer Stefan Svrga in dieser Woche die ersten Punkte des Jahres einfahren. Einfach wird die Aufgabe aber nicht, denn aktuell stehen die Reichenbacher auf dem zweiten Tabellenplatz und klopfen an die Kreisoberliga-Tür. „Die Spiele gegen den SSV waren immer Reizduelle. Ich rechne mit einer körper- und kampfbetonten Partie. Wir müssen alles geben, die Nerven behalten und konzentriert arbeiten. Gelingt uns das, bin ich mir sicher, dass wir alle drei Punkte im Adam-Günderoth-Stadion behalten“, sagte der VfB-Coach.

Schon im Hinspiel ging es eng zu, am Ende trennten sich die beiden Teams mit einem 4:4-Unentschieden. Alle vier Reichenbacher Tore erzielte Armend Ramadani, der aber nach seinem Wechsel in der Winterpause nicht mehr für den SSV auflaufen wird. Svrga: „Er hat uns in Reichenbach fast im Alleingang abgeschossen. Man wird sehen, wie der SSV den Weggang ihres Torjägers kompensiert haben.“