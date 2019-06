Herbert mit neuem Job

Frankfurt.Der langjährige Frankfurter Trainer Gordon Herbert (Bild) hat wie erwartet einen Vertrag als Assistenztrainer der kanadischen Basketball-Nationalmannschaft erhalten. „Zunächst möchte ich mich bei den Fraport Skyliners für die Möglichkeit bedanken, diese Gelegenheit wahrnehmen zu können. Basketball in Kanada hat großartiges Potenzial und der kanadische Basketball-Verband hat eine exzellente Vision (...)“, sagte der 60-Jährige in einer Pressemitteilung des Bundesligisten von Dienstag.

Herbert gehört damit offiziell dem Trainerstab von Headcoach Nick Nurse an, der in der abgelaufenen NBA-Saison mit den Toronto Raptors den ersten Titel für die Kanadier geholt hatte und das Nationalteam bei der WM in China (31. August bis zum 15. September) betreut. Nach dem Jahr mit der kanadischen Nationalmannschaft soll Herbert wieder Trainer in Frankfurt sein, als sportlicher Berater ist er weiter für die Skyliners aktiv.

„Wir geben Gordie die Möglichkeit, sich einen langgehegten Lebenstraum zu erfüllen: Nachdem er 1984 als Spieler sein Land bei den Olympischen Spielen vertrat, würde er es liebend gerne nun auch als Trainer an der Seitenlinie tun“, erklärte Skyliners-Geschäftsführer Gunnar Wöbke. Bereits Ende Mai hatten die Frankfurter bekannt gegeben, dass Nachwuchstrainer Sebastian Gleim Herbert als Chefcoach ersetzt. dpa (Bild: dpa)

