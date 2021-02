Hessens Verband bricht ab

Ried.Gespannt verfolgte Uwe van Hassend, der Vorsitzende des Tischtennis-Clubs (TTC) Lampertheim, am Mittwochabend die Pressekonferenz zu den neuen Corona-Beschlüssen der Politik. Der Hessische Tischtennis-Verband (HTTV) hatte einen Wiedereinstieg ins Training bis 8. März zur Voraussetzung für die Saisonfortführung gemacht. Die erwartete Verlängerung des Lockdowns bis 14. März hätte also das Ende der hessischen Tischtennis-Runde 2020/21 bedeutet.

Zwar wurde der Lockdown jetzt „nur“ bis 7. März verlängert – dennoch verkündete der HTTV am Donnerstag den sofortigen Abbruch. Neben dem Ligabetrieb wurden auch alle Individualmeisterschaften und Ranglistenturniere abgesagt. „Sowohl der Trainingsbetrieb zum 8. März als auch die Weiterführung der Saison zum 15. März ist aufgrund der aktuell geltenden Verordnungen hessenweit nicht sichergestellt. Das Präsidium hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, jedoch ist die Entscheidung aus Sicht des HTTV alternativlos“, teilt der Verband mit.

„Konsequente Entscheidung“

Van gen Hassend begrüßt den Beschluss. „Eine Woche Vorbereitung wäre völlig unrealistisch gewesen. Aber wenigstens hat der Verband mit einer zeitnahen, konsequenten Entscheidung für Klarheit gesorgt“, sagt der 59-Jährige, der selbst in der Herren VI (1. Kreisklasse West) aktiv ist: „Unsere Spieler haben seit Ende Oktober keinen Ball gespielt und hätten Termine nachholen sollen. In den unteren Klassen liegt das Durchschnittsalter ja eher bei 50 als bei 20 Jahren. Wenn ich nach längerer Zeit wieder anfange, kann ich erst mal drei Tage meinen Arm nicht bewegen.“

Fragen zum Umgang mit möglichen Corona-Risikopatienten unter den Aktiven und logistische Hürden wären hinzugekommen. „Unsere Halle gehört dem Kreis“, merkt der TTC-Boss an: „Wir wissen nicht, ob die Halle am 8. März freigegeben worden wäre.“

Einen Abbruch befürwortet van gen Hassend auch für die Bundesspielklassen – sprich: alle Ligen von der 2. Bundesliga bis zur Oberliga. Diese werden vom Deutschen Tischtennis-Bund (DTTB) verantwortet. Hier macht van gen Hassend noch mehr Vorgänge aus, die „für die Basis nicht mehr verständlich“ seien. „Jedem ist das Hemd näher als die Hose“, findet der 59-Jährige, der auch als Sprecher der 3. Liga fungiert.

Laut van gen Hassend hält der DTTB an seinem Ziel fest, ein bewertbares Tableau zusammenzubekommen. Im Juli ergänzte der Verband die Wettspielordnung um den Abschnitt M. Um eine Saison regulär werten zu können, könnte es demnach reichen, wenn über 50 Prozent der fälligen Spiele gespielt würden – unabhängig davon, wie viele Spiele die einzelnen Teams bestritten haben. Ob das auch für eine Einfachrunde gilt, „ist aber nicht deutlich“, bemängelt van gen Hassend.

Käme es so, hätte der TTC in der 3. Liga Nord Stand jetzt schlechte Karten. Lampertheims erstes Herrenteam hat erst ein Match absolviert. Zum Vergleich: Primus Velbert hat fünf Partien bestritten, der SVH Kassel noch gar keine. Im September unterlag der TTC Aufsteiger Borsum mit 3:5. Schon dieses Match kam einer Farce nahe. Wegen eines Reisestopps, der zwei Tage vor dem Spiel gelockert wurde, konnten die Südhessen nur zwei ihrer drei litauischen Spieler einsetzen. Dmitry Zakharov, die vierte TTC-Stammkraft, saß in Russland fest. Underdog Borsum hatte alle Alternativtermine abgelehnt.

Keine Planungssicherheit

Bereits kurz vor dem „Lockdown light“ hatte der DTTB auf ein Schreiben des Deutschen Olympischen Sportbunds gepocht, in dem die ersten drei Ligen „in allen olympischen und nicht-olympischen Sportarten“ als Profisport definiert werden. Diese Auslegung hätte die Fortsetzung des Drittliga-Betriebs trotz Lockdowns ermöglicht. Sie unterliegt jedoch Landesrecht, wie der TTC mit Informationen aus dem hessischen Innenministerium belegte (wir haben berichtet).

Die Drittliga-Termine bis Ende Februar musste der DTTB absetzen. Die Einfachrunde soll auch mit Hilfe von Koppelspieltagen bis Mai über die Bühne gehen. Ob Teams wie der TTC dann ihre ausländischen Spieler einfliegen lassen können? Offen. Van gen Hassend fehlt jede Planungssicherheit – auch für die neue Saison, für die er normalerweise im Frühjahr die Gespräche aufnimmt. „Wir brauchen nicht über die Solidargemeinschaft reden, die im Sommer beschworen wurde“, meint Lampertheims Vorsitzender.

