HGV sagt AK-Hessenligen komplett ab

Friedberg.Die Enttäuschung ist groß. Der Hessische Golfverband (HGV) sah aber keine andere Möglichkeit, als die Saison in den Altersklassen der Hessenligen komplett abzusagen. „Selbstverständlich hätten wir in diesem Jahr gerne eine Liga im Zweifel auch im reduzierten Modus durchgeführt und haben sehr dafür auf der politischen Ebene geworben. Leider war das vergebens“, erklärte Christian Zipf, Sportwart des HGV, die Hintergründe der per Videokonferenz getroffenen Entscheidung.

Lockerungen gelten nicht

Bis zuletzt hatte der Verband gehofft, dass sich die weiteren Lockerungen der Corona-Verordnung der hessischen Landesregierung auch positiv auf den Spielbetrieb im Golf auswirken würden. Da aber ein Wettkampfspielbetrieb sowohl für Einzel als auch Mannschaften bis zum 5. Juli untersagt bleibt, sah der HGV keine andere Möglichkeit als die Absage.

Angedacht war, mit dem nominell zweiten Spieltag am 13. Juni in die Saison zu starten. Der Alternativvorschlag, die AK-Hessenligen kompakt am 4. Spieltag an einem neutralen Ort auszutragen, wurde bei der Videokonferenz von einer knappen Mehrheit der Spielführer abgelehnt. Davon betroffen sind auch die AK-65-Herren, die AK-50-Damen, die AK-50-Herren und die AK-30-Herren des GC Biblis-Wattenheim.

Während die Altersklassen-Hessenligen nun komplett abgesagt wurden, sprachen sich die Clubs mehrheitlich dafür aus, dass die am 3./4. Oktober vorgesehene Austragung der Hessenligen wie geplant stattfinden soll. Damit würden auch die Herren des GC Biblis-Wattenheim am 3. Oktober im Halbfinale der 6. Hessenliga Süd auf den GC Rosenhof aus dem unterfränkischen Niedernberg (Bayern) treffen, der dem HGV angehört. Außerdem hofft man beim HGV, dass die auf den 1./2. August nach hinten verlegten Hessenmeisterschaften der Damen und Herren für Einzelspieler wie geplant Anfang August stattfinden können.

Abgesagt wurden hingegen die nationalen Ausscheidungen für die AK 14, 16 und 18. Diese Turniere wären die letzten Möglichkeiten für die Jugendlichen gewesen, sich für die Deutschen Meisterschaften zu qualifizieren. Die DM ist für September vorgesehen. Statt der Quali erhält jede Region feste Startplätze für ihre Talente. and/red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 09.06.2020