Dezimierte Kader bei beiden Clubs

Noch spannender ist die Situation bei der SG Riedrode, die den Abstieg vermeiden möchte, auch wenn die Spielgemeinschaft in der kommenden Saison wohl in der Kreisoberliga an den Start gehen wird. In diesem Abstiegskampf setzte die SGR am vergangenen Wochenende ein Ausrufezeichen und gewann bei den punktgleichen Auerbachern, die in der Defensive ungewohnte Schwächen offenbarten, mit 3:2.

Andreas Keinz, der Trainer der SG Riedrode, will den Elan aus dieser Partie mit ins Derby nehmen: „Der Sieg gegen Auerbach war verdient. Laufbereitschaft und Kampf waren richtig gut. Diese Tugenden sind auch am Donnerstag wieder gefragt, um gegen den FSV etwas Zählbares zu holen.“

Aber auch Keinz plagen personelle Nöte. Zum einen wird er erneut auf Manuel Scharr verzichten müssen, der sich unmittelbar vor dem Spiel gegen Auerbach verletzt abmeldete. Auch Julian Ille ist noch nicht im Vollbesitz seiner Kräfte. Hinzu kommt, dass Maximilian Eck urlaubsbedingt fehlt, Lukas Eichler und Fabian Neeb berufs- beziehungsweise studienbedingt passen müssen. Da ist Keinz froh, dass wenigstens Tim Speicher und Sascha Fetzer Kader zurückkehren. hias

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 19.04.2018