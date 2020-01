Hoffen auf letzte Chance

Ried.Anhaltendes Verletzungspech, familiär bedingte Absagen von Stammspielern und ein Junggesellenabschied: Die Gründe, warum es bei den Tischtennis-Herren des TTC Groß-Rohrheim in der Vorrunde überhaupt nicht nach Wunsch lief, sind vielfältig. Mit 2:18 Punkten belegt der Vorjahresfünfte zur Saison-Halbzeit in der Verbandsliga Süd den vorletzten Platz.

Sechs Punkte fehlen Groß-Rohrheim auf Relegationsplatz acht, sieben Zähler sind es zum ersten Nichtabstiegsplatz. „Realistisch betrachtet besteht nur noch eine minimale Chance, um die Klasse in der Rückrunde zu retten“, sagt TTC-Kapitän Tobias Meixner vor dem Rückrundenstart. Am Samstag (16.30 Uhr) kommt der TTC Lampertheim II in die Bürgerhalle.

Der Hessenliga-Absteiger steht nach der Vorrunde mit 13:7 Punkten auf Rang vier und gewann auch das Hinspiel im Dezember mit 9:5. Als Favoriten sehen sich die Spargelstädter, die auf ihren mexikanischen Spitzenspieler Dario Arce verzichten müssen, jedoch nicht. „Ich glaube nicht, dass Groß-Rohrheim noch einmal in einer so schlechten Form wie in der Hinrunde auftritt. Wenn da alle fit sind, haben die Groß-Rohrheimer gegen uns eine große Chance auf ihren ersten Saisonsieg“, wäre Lampertheims Vorsitzender Uwe van gen Hassend „mit einem Remis zufrieden“. Für Arce springt Christopher Luft aus der dritten Mannschaft ein. cpa

