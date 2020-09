Hoffen auf Presti

Bürstadt.Wie fasst man eine Saisonvorbereitung, in der ständig etwas dazwischenkam, am besten zusammen? Benjamin Sigmund, der Spielertrainer der Bürstädter Eintracht, tut wohl das einzig Sinnvolle: Er konzentriert sich auf das Wesentliche. „Die, die da waren, haben gut mitgezogen – auch wenn wir immer wieder von Verletzungssorgen und anderen Abwesenheiten geplagt waren“, erklärt Sigmund vor dem Start in die neue Gruppenliga-Spielzeit. Am Sonntag (15.30 Uhr) tritt seine Elf bei Türk Gücü Rüsselsheim an.

Das Resümee, das der 41-Jährige ziehen muss, bleibt trotzdem eher ein mittelmäßiges. Zumal Sigmund kaum weitere gute Nachrichten in petto hat. Verteidiger Niclas Herzberger fehlt nach einem Kreuzbandriss bis Jahresende, Alexander Lehmann kuriert einen im Juli erlittenen Zehenbruch aus. Luca Schäfer bekam vor kurzem einen Schlag ab. Ein Einsatz des Mittelfeldmanns in Rüsselsheim ist äußerst fraglich. Das gilt auch für Maximilian Hödl, der zehn Tage nicht trainieren konnte, Stürmer Vitali Becker (Verdacht auf Leistenverletzung) und Offensivmann Riccardo Presti, der erst kürzlich wieder ins Training einstieg.

Dafür trainierte Mehmet Tuta zuletzt wieder mit, seine Einsatzchancen stehen deutlich besser. Schafft es Presti in den Kader, kommt Sigmund – sich selbst mit inbegriffen – für Sonntag auf 14 Mann.

Ob das für einen erfolgreichen Auftakt reicht, dürfte davon abhängen, wie gut der Vorjahres-13. Türk Gücü aufgestellt ist. Den eigenen Testspielergebnissen will Sigmund nicht zu viel Bedeutung beimessen: „Zu Beginn war’s schlecht, dann wurde es besser. In der Reihenfolge passt es.“ cpa

