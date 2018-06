Anzeige

Frankfurt.Das deutsche Basketball-Talent Isaac Bonga (Bild) ist immer noch überrascht, dass er beim NBA-Draft zunächst von den Philadelphia 76ers ausgewählt und an die Los Angeles Lakers weitergegeben wurde. „Ich konnte es einfach kaum glauben, dass sie wirklich meinen Namen ausgesprochen haben“, sagte Bonga in einer Mitteilung seines aktuellen Vereins Skyliners Frankfurt. „Ich war überglücklich und voller Vorfreude zugleich. Gegen die besten Basketballspieler der Welt spielen zu dürfen, ist etwas wirklich ganz Besonderes.“

In der anstehenden Summer League in den USA wolle er ein Gefühl für die Spielweise in der NBA bekommen. „Ich werde versuchen, während der Summer League positiv aufzufallen“, erklärte der 18-Jährige.

Gelingt das, könnte er schon bald in der NBA auflaufen. Möglich ist aber auch eine zwischenzeitliche Rückkehr nach Frankfurt, um weiter Spielpraxis zu sammeln. dpa (Bild: dpa)