Hofheim kommt bei der SG heftig unter die Räder

Ried.In der Kreisoberliga Bergstraße hat der Abstiegskampf den FV Hofheim mit voller Wucht erreicht. Die Elf von Spielertrainer Oliver Schader bezog bei der SG Wald-Michelbach eine 1:8-Niederlage. Immerhin ein 2:2 bei der Spielvereinigung Fürth holte der FC Alemannia Groß-Rohrheim. Noch besser lief es für den VfR Bürstadt im Odenwald. Er gewann bei Anatolia Birkenau mit 2:1.

SV Fürth – Al. Groß-Rohrheim 2:2

Fürths Sportlicher Leiter Christian Vetter war von der Leistung der Alemannia sehr angetan. „Die haben sehr gut gespielt und sich ein klares Chancenplus erarbeitet. Unser Punktgewinn ist eher schmeichelhaft.“ Bereits in der 15. Minute gingen die Gäste aus dem Ried in Führung. Adis Dolicanin fackelte bei einer langen Flanke nicht lange und schloss aus sieben Metern erfolgreich ab. Und fast wäre dies auch der Halbzeitstand gewesen, doch Sekunden vorher ahndete Schiedsrichter Mucha aus Oberzehnt ein Foul an Vassilis Chatzigiannakis mit einem Strafstoß, so dass es sich Armend Ramadani nicht nehmen ließ, das 1:1 zu erzielen.

Doch wieder waren es die spielstarken Rohrheimer, die vor 120 Zuschauern in Führung gingen. So machte es sich Sven Meyer zunutze, einen von Fürths Torwart Wolf zu kurz abgewehrten Ball zu verwerten – 1:2 (49.). Doch so sehr die Gäste auf einen Auswärtssieg hofften, es wurde nichts draus: Mit dem schönsten Tor des Tages gelang Armend Ramdani in der 82. Minute das 2:2: Aus 20 Metern hob er den Ball über FCA-Schlussmann Dominik Nolte hinweg ins Tor.

SG W.-Michelbach – FV Hofheim 8:1

Erschreckend schwach präsentierte sich der FV Hofheim, so dass Wald-Michelbachs Abteilungsleiter Georg Maurer kein gutes Haar an den Gästen ließ: „Ich habe nicht einen Angriff notiert, den die Hofheimer sauber zu Ende gespielt haben.“ Dennoch musste Maurer dem zwischenzeitlichen 3:1 durch FVH-Spielertrainer Oliver Schader Respekt zollen, der diesen schönen Treffer aus 25-Metern Torentfernung erzielte.

Aber auch die Wald-Michelbacher erzielten einige schöne Treffer. Besonders sehenswert war André Roths 7:1 in der 84. Minute. Der Neuzugang von den Sportfreunden Heppenheim setzte sich gegen drei Hofheimer durch und schlenzte den Ball gekonnt ins lange Eck.

Anat. Birkenau – VfR Bürstadt 1:2

Toll in Form ist derzeit der VfR Bürstadt. Und so setzte er nach dem 2:0-Heimsieg vor Wochenfrist über die FSG Riedrode noch einen drauf und siegte bei Anatolia Birkenau, dem Aufsteiger aus dem Jahr 2016, mit 2:1. Es dauerte zwar einige Zeit, ehe die Bürstädter auf Touren kamen. So musste die Elf von Trainer Karl-Heinz Göbel in der elften Minute die Anatolia-Führung durch Buba Ceesay hinnehmen. Dennis Böck sorgte für den Ausgleich (35.). Und es sollte noch besser für den VfR kommen: In der 70. Minute gelang Zugang Besim Reka der Siegtreffer. hias

