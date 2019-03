Hofheim schöpft neue Hoffnung im Kampf um den Klassenerhalt

Aufgefallen: Die Freude über den Sieg war beim FV Hofheim groß, auch bei Sascha Fetzer, der nicht nur in der Abwehr zu gefallen wusste, als er zweimal den Fürther Torjäger Armend Ramadani daran hinderte, Gefahr für das Hofheimer Tor heraufzubeschwören, sondern auch über die linke Seite das 1:0 von Fabian Gräf in der 31. Minute vorlegte. „Das Tor konnte Fabian ja dann auch nicht verfehlen“, war Fetzer ebenso wie seinen Teamkollegen die Erleichterung über den Dreier im Abstiegskampf anzumerken. „Wir wussten schon, dass das ein kleines Endspiel ist“, sagte der 27-jährige aus Bürstadt, der vor der Runde von der SG Riedrode zum FV Hofheim gewechselt war. Die Jugend hat Fetzer beim VfR Bürstadt durchlaufen, wo er auch im Seniorenbereich spielte und den Aufstieg in die Gruppenliga schaffte. Danach ging es zum TV Lampertheim und dann zur SG Riedrode. „Beim VfR Bürstadt habe ich ja auch mit meinen Trainer Oliver Schader zusammengespielt und hier in Hofheim stimmt der Zusammenhalt in der Mannschaft“, lobt Fetzer, der ebenso wie 15 weitere Spieler unabhängig von der Ligazugehörigkeit schon für die kommende Runde zugesagt hat. „Sascha hat heute sehr solide und in der Abwehr letztlich fehlerlos gespielt. Vorne gibt er eine Torvorlage und hätte einmal auch selbst schießen können“, sagte FVH-Coach Schader. and