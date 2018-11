Hofheim verlangt dem VfR alles ab

Hofheim.Der VfR Bürstadt hat Platz zwei in der Fußball-Kreisoberliga Bergstraße durch einen 3:1 (0:0)-Auswärtssieg beim FV Hofheim behauptet. „Das war nicht einfach. Gerade in der ersten Halbzeit haben wir uns sehr schwer getan. Obwohl der FVH mit personellen Problemen zu kämpfen hat, haben sie das gut gemacht“, zollte VfR-Co-Trainer und Stürmer Christoph Schamber den im Abstiegskampf steckenden Hausherren Respekt.

So war denn auch FVH-Trainer Oliver Schader mit dem Auftritt seiner Blau-Weißen nicht unzufrieden. „Wir hatten in dieser Woche mal wieder elf Spieler im Training und konnten somit auch taktische Dinge trainieren – das hat man sofort gesehen. Leider hat uns aber zu oft der letzte Pass und damit die entscheidende Situation gefehlt“, sah Schader bei seinem Team gegenüber den vorhergehenden Auftritten immerhin eine deutliche Steigerung. Ab den zweiten 45 Minuten kam dabei auch Neuzugang Fabian Fandel zum Einsatz, der früher schon in Hofheim aktiv war.

FVH-Neuzugang Fandel im Einsatz

„Fabian war zuletzt bei der SG Unter-Abtsteinach aktiv. Dort hat er aber über ein halbes Jahr nicht mehr gespielt, so dass er sofort frei war. Eigentlich hatten wir erst nach der Winterpause mit ihm geplant, aber das haben wir jetzt vorgezogen“, baut Schader trotz des Abrutschens auf einen Abstiegsplatz darauf, dass der FVH mit besserer Personalsituation die Klasse halten kann.

Bei den Gästen aus Bürstadt rückte Timo Seyfried kurz vor der Partie für Daniel Böck in die Startelf. „Ich hatte Probleme mit einer Zerrung“, begründete Böck seinen Verzicht auf einen Einsatz im Derby. Dennoch waren die Gäste aus Bürstadt wie zu erwarten das spielbestimmende Team. Aber so wie zu Beginn, als Christoph Schamber das von Kenan Buzyer gehütete FVH-Tor nur knapp verfehlte (5.), sollte es nicht weitergehen. „Es war kein schlechtes Spiel, aber viele Torchancen gab es auf beiden Seiten nicht“, meinte Schamber, der auch an der besten Einschussmöglichkeit in den ersten 45 Minuten beteiligt war, als er selbst den Abschluss suchte und nicht den freien Amer Gara Hassan zum möglichen 0:1 bediente. Auf Hofheimer-Seite kam Kapitän Marcel Mackemull vor der Pause einem Tor am nächsten, doch er legte sich den Ball zu weit vor, der somit zur sicheren Beute von VfR-Torwart Maximilian Kölsch wurde (44.).

Tore erst im zweiten Abschnitt

Ihre Tore hatten sich beide Teams für den zweiten Abschnitt aufgehoben. Einen Schamber-Freistoß aus halblinker Position köpfte der ehemalige Hofheimer Lukas Bamberg zur Freude der Gäste zum 0:1 (58.) ein. Beim zweiten Tor setzte dann Dennis Böck VfR-Youngster Marvin Knaup in Szene, der sicher zum 0:2 (69.) verwertete. Der FVH gab sich aber noch nicht geschlagen und nach einer Ecke von Mackemull bediente Julien Fechtig Fabian Gräf zum 1:2 (76.).

„Das gefällt mir an meiner Mannschaft, die Moral stimmt bei uns“, sagte Schader, der dann aber zur Kenntnis nehmen musste, wie auf Zuspiel von Marvin Knaup mit dem eingewechselten Maximilian Schröher ein weiterer Ex-Hofheimer zum 3:1 (78.) für den VfR traf. „Der Schiedsrichter hat die Gelben Karten doch recht einseitig an uns verteilt, aber vor dem 1:3 muss er sehen, das Vassilios Voukelatos vom VfR gefoult wurde“, konnte sich der FVH-Trainer Schader mit der Linie von Schiedsrichter Nils Ihrig nicht anfreunden. In der Schlussminute hätte Mackemull noch auf 2:3 verkürzen können, doch er tat es Luca Schäfer gleich, der zuvor auf VfR-Seite aus kurzer Distanz über das Tor geschossen hatte (66.).

© Südhessen Morgen, Montag, 19.11.2018