Für die kommende Saison zeichnen sich im Hofheimer Lager bereits einige Wechsel ab. „Ganz so turbulent wie im vergangenen Sommer wird es bei uns zwar nicht mehr zugehen, doch erste Zu- und Abgänge stehen bereits fest“, berichtet Hofmeister. So müssen die Hofheimer einmal mehr erfahren, dass es mit der Vereinstreue einiger Spieler nicht so weit her ist: „Die Zeiten, in denen die Spieler gemeinsam aus der Jugend kamen und dann fast 15 Jahre später gemeinsam zu den Alten Herren stießen, sind wohl für immer vorbei.“

VfL Birkenau – FSV Riedrode

Keinen Staat zu machen ist in dieser Saison mit dem VfL Birkenau, dem kommenden Auswärtsgegner des FSV Riedrode. So wird die Elf von Andreas Tschunt den Abstieg kaum vermeiden können und dies, obwohl sie in der vergangenen Runde noch in der Gruppenliga am Ball war.

ET W.-Michelb. – Al. Groß-Rohrh.

Etwas abgefallen ist in der Tabelle die zweite Mannschaft von Eintracht Wald-Michelbach. Dort muss sich der FC Alemannia Groß-Rohrheim beweisen und immer damit rechnen, dass die Odenwälder aus einem reichhaltigen Fundus an Spielern schöpfen können.

SG Riedrode – Tvgg Lorsch

Ganz alte Rivalen treffen auf dem Riedroder Sportplatz aufeinander: Die SG Riedrode empfängt die Tvgg Lorsch. Dieses packende Duell gab es damals schon, als beide Vereine längst noch nicht in der Kreisoberliga spielten. In den Derbys der 1960er und 70er-Jahren bildete die C-Liga die Plattform für manch emotionsgeladenes Aufeinandertreffen. hias

