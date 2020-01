Hohe Hürde für FSG Lola

Lampertheim.An das Hinspiel möchte sich Florian Gleich, Trainer des Frauenhandball-A-Ligisten FSG Lola, am liebsten gar nicht mehr erinnern. Es war der erste Spieltag, seine neuformierte Mannschaft traf auf den Meisterschaftsfavoriten HC VfL Heppenheim und ging sang- und klanglos mit 11:29 unter. „Das war in dieser Deutlichkeit schon bitter, aber wir wussten das auch einzuschätzen“, so der Trainer. Seitdem hat sich bei den Lolas einiges getan, das Team hat sich gefunden und auf ordentlichem Niveau im Mittelfeld etabliert. Mit 7:13 Punkten belegt die FSG Rang sechs. Jetzt geht es am Sonntag (18 Uhr) zum HC VfL in die Kreisstadt.

„Eine so deutliche Niederlage werden wir mit allen Mitteln verhindern“, erklärt Gleich, der in Bestbesetzung antreten kann. „Heppenheim ist mit Abstand die stärkste Mannschaft der Liga und wir sind nur Außenseiter, werden aber versuchen den Favoriten zu ärgern.“ Immerhin hat sich die Spielgemeinschaft aus TV Lampertheim und Tvgg Lorsch den Respekt der Heppenheimerinnen inzwischen verdient. Ihr Trainer Sascha Köhl warnt eindringlich vor den Lolas: „Sie sind gut drauf und wir müssen schon unsere Leistung bringen. Im Vorbeigehen werden wir nicht gewinnen können.“ me

