HSG Fürth zieht zurück

Groß-Rohrheim/Fürth.Die Handball-Landesliga wird in der kommenden Saison mit maximal 15 Teams starten und damit nur mit einer Mannschaft mehr als in der jüngst abgebrochenen Spielzeit. Der Grund: Während die Teams auf den Rängen 11 bis 13, die Offenbacher Kickers, Umstadt/Habitzheim und auch der TV Groß-Rohrheim, nach der Entscheidung des Verbands, auf Absteiger zu verzichten, schnell mitteilten, den Klassenerhalt wahrzunehmen, wird Schlusslicht HSG Fürth/Krumbach nach kurzer Beratung und durch ein Online-Votum der Spieler an den Osterfeiertagen einen Neustart in der Bezirksoberliga angehen.

„Wenn man nur ein Spiel gewonnen hat und nach Abzug von fünf Zählern wegen fehlender Schiedsrichter mit einem negativen Punktekonto von -3:38 Letzter ist, dann wäre ein Klassenerhalt kaum zu vermitteln“, gibt Fürths Abteilungsleiter Sebastian Eisenhauer zu. Die Führung der Odenwälder überließ die Entscheidung der Mannschaft. Eisenhauer selbst, der seine aktive Karriere mit der abgebrochenen Saison beendete, enthielt sich. „Das Ergebnis war klar. Die Mehrheit wollte in die Bezirksoberliga runter. Das ist auch ein Beschluss, den wir vollumfänglich mittragen“, erläutert der Abteilungsleiter, nachdem sich die Spieler online ausgetauscht hatten.

Groß-Rohrheim profitiert

Somit wird es in der nächsten Saison der Landesliga aller Voraussicht nach 15 Mannschaften geben: Die HSG Hanau steigt als Tabellenführer in die Oberliga auf, hat bei einem weniger ausgetragenen Spiel zwei Punkte Vorsprung auf die Verfolger Egelsbach und Gelnhausen und ist somit auch bei einer anzuwendenden Quotientenregel (Punkte dividiert durch Spiele) vorn. Da Fürth freiwillig in die Bezirksoberliga geht, bleiben zwölf Teams übrig. Aus der Bezirksoberliga Odenwald-Spessart kommt die HSG Aschafftal (Spielgemeinschaft Hösbach/Goldbach) hinzu, aus dem Bezirk Offenbach-Hanau die TGS Niederrodenbach. Der dritte Neuling in der Landesliga wird künftig die ESG Crumstadt/Goddelau sein.

Das Team des Bürstädter Trainers Frank Herbert ist zwar in der Tabelle zum Zeitpunkt des Abbruchs punktgleicher Zweiter hinter der HSG Langen und hat beide Spiele im direkten Vergleich verloren, doch Langen bekommt noch zwei Punkte wegen fehlender Schiedsrichter abgezogen und rutscht wegen des dann schlechteren Punktestands und Quotienten hinter Crumstadt/Goddelau zurück.

Schon jetzt ist klar, dass die Größe der Landesliga am Ende der kommenden Spielzeit wieder auf 14 zurückgeführt werden soll, aber der vermehrte Abstieg wird sich nicht zuletzt durch den Fürther Verzicht in Grenzen halten. Dadurch wachsen auch die Chancen des TV Groß-Rohrheim, sich in der Liga zu etablieren. me

