Anzeige

Ried.Geht für die SG Hüttenfeld noch was in Sachen Aufstiegsrelegation? Die Antwort auf diese Frage wird es wohl am Sonntag geben, wenn die SGH beim Zweiten Türkspor Wald-Michelbach vorbeischaut. Den Befreiungsschlag im Abstiegskampf der Fußball-C-Liga suchen Birlikspor Biblis, der die zweite Mannschaft der Bürstädter Eintracht im Pfaffenau-Stadion empfängt, und die SG Riedrode II, die zu Hause auf den Viertletzten SSV Reichenbach II trifft. Der FV Biblis II gastiert beim Vierten SG Hammelbach/Scharbach.

Türkspor – SG Hüttenfeld

6:1 gegen Birlikspor, 3:1 in Riedrode – es läuft wieder bei der SG Hüttenfeld. Im Klassement liegt die Elf von Trainer Marco Falkenstein gleichauf mit Türkspor, das allerdings zwei Partien nachholen muss. Dabei tut die SGH gut daran, die Fußballerfloskel „Wir schauen nicht auf die Tabelle“ in die Tat umzusetzen. „Das Aufstiegsthema ist aus unseren Köpfen raus, und das ist auch gut so, weil es uns extrem unter Druck gesetzt hat. Die Mannschaft spielt jetzt befreit auf, die Stimmung in der Kabine ist gut“, erklärt Co-Trainer Rick Rodriguez.

Wie schwer sich die Hüttenfelder mit der Aussicht auf Relegationsplatz zwei taten, lässt sich an den Resultaten der vergangenen Wochen ablesen. Vier souveränen Siegen stehen zwei Niederlagen gegenüber. Die kamen ausgerechnet gegen die direkte Konkurrenz zustande. Im Heimspiel gegen den designierten Meister ISC Fürth (1:2) und vor allem beim 0:2 gegen Hammelbach/Scharbach blieb die SGH blass.