Ried.Nach der Osterpause legen drei Tischtennis-Herrenteams aus dem Ried am kommenden Wochenende wieder auf Bezirksebene los. In der Bezirksliga-Gruppe 1 will die SG Hüttenfeld ihren starken dritten Tabellenplatz mit einem guten Auftritt beim TV Beerfelden festigen. Spielbeginn ist am Samstag um 11 Uhr. Um 17 Uhr ist Schlusslicht TV Bürstadt II zu Gast bei der SG Mitlechtern. Am kommenden Dienstag (20.15 Uhr) ist Bürstadts dritte Herrenmannschaft im Abstiegskampf in der Bezirksklasse-Gruppe 1 gefordert: Der Aufsteiger, der aktuell Relegationsplatz zehn belegt, schaut beim punktgleichen Neunten SG Gronau vorbei.

Bezirksliga, SG Hüttenfeld: Es geht eng zu zwischen Rang drei und Relegationsplatz neun – doch mit dem 9:7-Heimsieg gegen den Zweiten TSV Ellenbach beseitigte Aufsteiger Hüttenfeld vor zwei Wochen die allerletzten Zweifel am Klassenerhalt. Was jetzt kommt, ist für den Tabellendritten (22:14 Punkte) nur noch Kür. Die Leistungen des Achten Beerfelden (17:19) hängen stark von der Aufstellung ab.

Bezirksliga, TV Bürstadt II: „In Mitlechtern haben wir uns schon früher mit der ersten Mannschaft schwergetan, das ist ein sehr heimstarkes Team. Wir sind krasser Außenseiter“, sagt Bürstadts Abteilungsleiter Frank Rosenberger vor dem Match des Schlusslichts, das bereits als Absteiger feststeht, beim Tabellensiebten (17:19 Punkte).