Hüttenfeld gelingt Aufholjagd

Ried.In der Fußball-Kreisliga B spielte das Riedtrio so, wie es der Tabellenstand vermuten ließ. Während die SG Hüttenfeld gegen Schlusslicht FSV Rimbach letztendlich zu einem klaren 6:3-Sieg kam, bezogen Olympia Lampertheim und die FSG Riedrode II Heimniederlagen gegen die Spitzenteams aus Rodau sowie Hambach.

SG Hüttenfeld – FSV Rimbach 6:3

In der ersten Viertelstunde spielte die SGH katastrophal. So traf nicht nur der Rimbacher Maurice Dieter mit seinen beiden Treffern in der vierten und elften Minute, sondern auch Ermin Karadolami (13.). Daniel Hartmann leitete nach einer halben Stunde die Wende ein, als er auf 1:3 verkürzte. „Das war eine ganz schlechte Leistung, die wir in den ersten 45 Minuten abgeliefert haben. Deswegen habe ich meiner Mannschaft in der Halbzeitpause die Charakterfrage gestellt. Und siehe da, in den zweiten 45 Minuten haben wir wesentlich besser gespielt“, freute sich SGH-Coach Jury Mai. In der 53. Minute hieß es nach Kevin Rathgebers verwandeltem Foulelfmeter 2:3. Dieser war auch in der 68. Minute erfolgreich, als ihm der Ausgleich gelang. Nach Tobias Lerchls Doppelschlag in der 68. und 76. Minute war den Hüttenfeldern der Sieg nicht mehr zu nehmen. Andreas Rünger setzte per Foulelfmeter den Schlusspunkt (90.).

FSG Riedrode II – Hambach 2:5

Bereits in der dritten Minute bogen die Hambacher auf die Siegerstraße ein, als Tobias Franken das 0:1 erzielte. Der Riedroder Ausgleich aber sollte zeitnah folgen, denn Mirko Alimi gelang in der 17. Minute mit einem Schuss ins lange Eck das 1:1. In der zweiten Halbzeit spielte der Tabellenzweite seine Stärken aus. Timo Wolff brachte in der 62. Minute die Hambacher mit 1:2 in Führung. Abermals glich die FSG durch Alimis verwandelten Foulelfmeter aus – 2:2. Doch nun war es nur noch der TSV, der zu Torehren kam und nach Timo Wolffs zweitem Treffer hieß es in der 68. Minute 2:3. Den Rest besorgten Florian Schäfer (82.) und Dennis Ragaller (90.) in der Schlussphase – 2:5. „Wie haben aber deutlich besser gespielt als vor einer Woche in Mörlenbach“, bilanzierte Riedrodes Spielausschussmitglied Fabian Kreiling.

Ol. Lampertheim – SC Rodau 2:3

„Wir waren in der ersten Halbzeit viel zu zaghaft. Hinzu kam, dass uns ein klarer Foulelfmeter verweigert wurde“, resümierte Olympia-Sportausschussvorsitzender Patrick Andres. Die Rodauer spielten ihre Stärken aus und kamen zu Toren durch Kevin Jährling (6.), Maik Müller (25.) und Manuel Rohr (45. + 4.). In der zweiten Halbzeit legten die Olympianer einen Zahn zu und wurden mit Treffern belohnt. Simon Hanusch verkürzte in der 56. Minute auf 1:3, ehe Michael Reichardt in der 78. Minute das 2:3 gelang. hias

© Südhessen Morgen, Montag, 14.10.2019