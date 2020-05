Hüttenfeld nimmt es sportlich

Hüttenfeld Volker Berg. © Nix

Hüttenfeld.Eine Entscheidung musste der Hessische Tischtennis-Verband treffen – und er traf sie. Für die Bezirksklasse-Gruppe 1 bedeutet das konkret: Die Saison wird nach 13 von 18 Spieltagen abgebrochen, der letzte Tabellenstand wird übernommen, die zwei Erstplatzierten steigen auf. Und Teams wie die SG Hüttenfeld, die knapp dahinter auf Platz drei stehen? Haben das Nachsehen.

„Wir hätten die Runde sehr gern zu Ende gespielt. Ich hatte ein sehr gutes Gefühl, dass wir nach oben noch was reißen würden“, sagt Hüttenfelds Kapitän Volker Berg: „Der Relegationsplatz war auf jeden Fall drin.“ Beim Blick auf das Restprogramm lässt sich das gute Gefühl des 32-Jährigen besser nachempfinden. Für die SGH wäre es noch gegen den Siebten DJK SSG Bensheim II, den Achten TV Ober-Laudenbach und den Vorletzten TTC Lorsch II gegangen, außerdem gegen den zuletzt schwächelnden Primus SV Kirschhausen und den Fünften Topspin Lorsch II.

Zwei Punkte lag der Bezirksliga-Absteiger hinter Kirschhausen, ein Punkt fehlte zum Zweiten TTC Heppenheim IV. In der Liga ging es eng zu: Den Ersten (20:6 Punkte) und den Sechsten (16:10) trennte ein Wimpernschlag. „Man hätte ja auch die Hinrundentabelle nehmen können“, schmunzelt Berg. Dann wäre die SGH als Zweiter aufstiegsberechtigt gewesen.

Nachtreten will der werdende Vater aber nicht. „Wir nehmen das sportlich. Alles andere bringt nichts, hier geht es um höhere Gewalt. Das konnte niemand vorhersehen“, gibt sich Berg fair – und haut lieber eine Kampfansage raus: „Dann greifen wir eben nächstes Jahr wieder an.“

Schwerer als die Wertung der abgebrochenen Saison wiegt für Berg der Umstand, dass es zurzeit keine Möglichkeit gibt, dem Team- und Hallensport Tischtennis nachzugehen. „Ich spiele Tischtennis, seit ich acht bin. Ich habe noch nie sechs Wochen nicht gespielt. Wir hoffen alle, dass die Pandemie bald wieder abklingt und die Hallen wieder geöffnet werden, damit wir wieder die Möglichkeit zum Trainieren haben“, denkt Hüttenfelds Kapitän an insgesamt zwölf Erwachsenen- und Jugendteams bei der SGH.

Spaß und Kameradschaft sind seit jeher das Mantra der Hüttenfelder Bezirksklasse-Herren. Volker Berg gehört der „Ersten“ seit 2006 an. Matthias Thomas ist seit 2009 an Bord, Malte Böck und Gwen Steier seit 2012. Robin Gumbel stieß 2013 dazu, Eigengewächs Heiko Möller 2017. Auch Markus Weimer, der in diesem Jahr nach einer Knie-OP pausierte, und Volkers Bruder Frank waren lange dabei. „Es ist viel Konstanz vorhanden“, weiß Volker Berg, der sich scherzhaft als „Urgroßvater“ bezeichnet.

Diese Konstanz führte Hüttenfeld zu drei Aufstiegen zwischen 2012 und 2015, von der ersten Kreisklasse ging es hoch in die Bezirksliga. Nach dem zweiten Bezirksliga-Aufstieg 2017 erreichte man dort auf Anhieb Platz drei. Bezirksliga-Aufstieg Nummer drei soll nun eben 2021 folgen – am besten nach einer Runde, die noch in diesem Jahr beginnt. „Noch steht das ja in den Sternen“, erklärt Berg, der seinen Kumpels vertrauen kann: „Die Grundaufstellung wird gleich oder zumindest sehr ähnlich sein.“

