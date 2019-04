Hüttenfeld rutscht auf Rang drei ab

Ried.Die SG Hüttenfeld hat das Spitzenspiel am 26. Spieltag der Fußball-C-Liga verloren – und ist damit die Tabellenführung los. Nach dem 2:3 beim jetzt punktgleichen FC Italia Bensheim fiel die Elf von Trainer Jury Mai wegen des direkten Vergleichs auf den dritten Platz zurück. Keine Schützenhilfe für die SGH gab es vom SV Bobstadt. Das abgeschlagene Schlusslicht ging zu Hause gegen den neuen Tabellenführer TSV Gras-Ellenbach mit 0:12 unter. Im ersten Spiel unter dem neuen Trainer Attila Jambor gelang der zweiten Mannschaft von Eintracht Bürstadt ein 3:2-Erfolg beim SV Schwanheim. Der FV Biblis II kam im Heimspiel gegen den FC Ober-Abtsteinach II zu einem 2:2-Heimremis.

Birlikspor Biblis gab zwar das Gastspiel bei der SG Hammelbach/Scharbach aufgrund von personellen Engpässen von vornherein kampflos ab (wir hatten berichtet), darf sich aber trotzdem über drei Punkte freuen. So wird das Abbruchspiel bei der TSV Auerbach II vom 7. April mit 3:0 für Birlikspor gewertet. Bei der Verhandlung vor dem Kreissportgericht Bergstraße stellte sich heraus, dass Gastgeber Auerbach den Abbruch beim Stand von 10:0 für die TSV-Reserve in der 87. Minute zu verantworten hatte.

Italia Bensheim – Hüttenfeld 3:2

„Jetzt sind wir eben die Jäger und nicht mehr die Gejagten“, gab sich SGH-Trainer Jury Mai wenige Minuten nach Abpfiff trotzig: „Wir haben ein super Spiel abgeliefert. Bis auf die Tatsache, dass wir zu wenig Tore gemacht haben, können wir uns nichts vorwerfen. Da Italia und Gras-Ellenbach noch gegeneinander spielen und wir am letzten Spieltag auf Gras-Ellenbach treffen, haben wir es vier Spieltage vor Schluss immer noch selbst in der Hand.“

Den Spielverlauf charakterisierte Mai als „hochdramatisch“. Zu Recht. In der 23. Minute traf Max Rhein nach einer Ecke von Julius Klute, die Tobias Lerchl per Kopf verlängerte, zur Hüttenfelder 1:0-Führung. Nachdem Andreas Rünger, Daniel Hartmann und Kevin Rathgeber „drei Riesenchancen“ (Mai) vergaben, erzielte Bensheims Kristijan Zubac das 1:1 (37.). Das 2:1 durch einen Freistoßtreffer von Klute (63.) egalisierte Abdel Karim Shammari mit einem 25-Meter-Schuss, den Lerchl unhaltbar abfälschte – 2:2 (67.). In der Schlussphase klärte Italia einen Ball von Rünger auf der Linie. In der 90. Minute köpfte dann ein Bensheimer das Kunstleder nach einer Ecke zum 3:2 über die Linie.

Schwanheim – Et. Bürstadt II 2:3

Ein lupenreiner Hattrick von Daniel Patti (59., 69./Strafstoß, 83.) ebnete Bürstadt II nach einer torlosen ersten Hälfte den Weg zum Auswärtssieg. In der Schlussphase herrschte jedoch Chaos in der Eintracht-Defensive. Felix Weishäupl (87.) und Kevin Schneller (90.) brachten die Schwanheimer, die nach einer frühen Gelb-Roten Karte gegen Rachid Aarab (27.) in Unterzahl agierten, wieder heran. „Schwanheim hatte sogar die große Chance zum 3:3“, sprach der neue Eintracht-Coach Attila Jambor nach seinem Debüt von einer „Standortbestimmung“.

FV Biblis II – Ober-Abtsteinn. II 2:2

Nach zuletzt vier Niederlagen in Folge holte Biblis‘ A-Liga-Reserve wieder einen Punkt. Allerdings gab die Elf von Spielertrainer Sven Sauer zweimal eine Führung aus der Hand. Das frühe 1:0 durch Marius Barth (3.) glich Fabio Amico aus (19.). Nach dem Tor zum 2:1 durch Jonas Reis (38.) war es abermals Amico, der für den 2:2-Endstand sorgte (71.). „Natürlich ist das zu wenig. Letzten Endes war es aber ein gerechtes Unentschieden“, meinte Sauer.

Bobstadt – Gras-Ellenbach 0:12

Von diesem Spiel erreichte uns nur das Ergebnis, das jedoch für sich spricht. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 29.04.2019