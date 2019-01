Hüttenfeld verzichtet auf Berufung

Hüttenfeld/Bürstadt.Das Urteil zum C-Liga-Abbruchspiel zwischen der SG Hüttenfeld und Eintracht Bürstadt II ist rechtskräftig. Die Hüttenfelder haben das Urteil des Kreissportgerichts Groß-Gerau vom 15. Januar angenommen und auf eine Berufung verzichtet. „Ja. Das Urteil ist jetzt amtlich“, erklärte SGH-Spielausschussvorsitzender Werner Gleißner auf Nachfrage des „Südhessen Morgen“.

Hüttenfeld bekommt damit einen 3:0-Sieg am Grünen Tisch zugesprochen. Wegen rassistischer Beleidigungen von Zuschauern auf dem Hüttenfelder Sportplatz in Richtung des farbigen Bürstädter Spielers Joel Wayita-Makamba erhält der Tabellenführer der C-Liga allerdings einen Drei-Punkte-Abzug und eine Geldstrafe über 250 Euro. Die Eintracht hatte schon kurz nach der Urteilsverkündung Rechtsmittelverzicht erklärt.

Die C-Liga-Begegnung zwischen Hüttenfeld und Bürstadt II war am 2. Dezember des vergangenen Jahres beim Stand von 2:0 für die SGH in der 83. Minute vorzeitig zu Ende gegangen. Eintracht-II-Trainer Amir Nur hatte seine Elf nach wiederholten Beleidigungen gegen Wayita-Makamba vom Platz genommen. Dafür erhielt Nur eine Geldstrafe über 100 Euro. Der in Hüttenfeld aufgewachsene Wayita-Makamba, der als Reaktion auf die Beleidigungen zweimal das Spielfeld verlassen hatte und kurz vor dem Abbruch in eine kurze Rangelei mit einem Zuschauer verwickelt war, wurde für drei Pflichtpartien gesperrt. Außerdem muss die Bürstädter Eintracht als Verursacher des Abbruchs 100 Euro zahlen. Die Verfahrenskosten teilen sich die beiden Vereine zur Hälfte (wir berichteten).

Trotz des Punkteabzugs führt die SG Hüttenfeld die Tabelle der C-Klasse nach 19 von 30 Spieltagen weiter souverän mit 47 Punkten an – der TSV Gras-Ellenbach und Italia Bensheim liegen fünf Zähler dahinter. Die Eintracht-Reserve bleibt mit 36 Punkten Sechster.

