Hüttenfeld zieht davon

Ried.Die SG Hüttenfeld hat ihre Siegesserie in der Fußball-C-Liga fortgesetzt. Im Derby bei Eintracht Bürstadt II feierte der Tabellenführer einen 3:2 (3:0)-Erfolg. Nach vier Spieltagen stehen die Hüttenfelder damit bei zwölf Punkten. Für die anderen Ried-Teams lief es nicht so gut: Der SV Bobstadt verspielte bei der SG Hammelbach/Scharbach eine 3:1-Pausenführung und kassierte in der Nachspielzeit den Ausgleich zum 4:4. Der FV Biblis II unterlag beim SV Schwanheim nach frühem 2:0-Vorsprung noch mit 3:5 (2:2). Die dritte Niederlage im dritten Match kassierte Birlikspor Biblis: Das Heimspiel gegen Aufsteiger Ober-Abtsteinach II ging mit 1:3 verloren.

Et. Bürstadt II – Hüttenfeld 2:3

„Es ist ärgerlich, wenn Du so ein Spiel verlierst. Die Hüttenfelder haben ihre Chancen genutzt“, will Eintracht-II-Trainer Amir Nur das turbulente Ried-Derby schnellstens „abhaken“. Der Reihe nach: In Minute fünf entschied der Schiedsrichter an der Strafraumgrenze auf Freistoß – „eine Fehlentscheidung“, fand Nur. SGH-Stürmer Kevin Rathgeber war das egal, er drosch den Standard zur 1:0-Gästeführung in die Maschen (6.). Zwölf Minuten später spielte Eintracht-Torwart Dominik Lahmers den Ball nach einem Rückpass in die Füße des Hüttenfelders Tobias Lerchl, der auf 2:0 erhöhte (18.). Vor dem 3:0 ließ Lahmers das Kunstleder nach vorne abprallen, Rathgeber staubte ab (38.) Kurz vor der Pause war Lahmers‘ schwarzer Tag beendet. Der Referee wertete einen vermeintlichen Kontakt zwischen ihm und Lerchl als Tätlichkeit und zückte Rot – eine umstrittene Entscheidung, wie beide Teams hinterher beteuerten (45.). Den fälligen Strafstoß entschärfte der zum Torwart umfunktionierte Bürstädter Mergim Dzackaj gegen Max Rhein (45.+1).

In der zweiten Hälfte baute Hüttenfeld ab. „Wir waren grottenschlecht und mit einem Mann mehr schwächer als vorher gegen elf Bürstädter“, fand SGH-Spielausschussvorsitzender Werner Gleißner. Bürstadts Joel Makamba erzielte nach toller Vorarbeit von Valon Bajrami das 1:3 (53.), Daniel Patti brachte die 1b der Eintracht per Elfmeter auf 2:3 heran (90.+1). „Nach der letzten Viertelstunde hätten wir uns einen Punkt verdient gehabt“, ärgerte sich Nur, dessen Team (drei Punkte) die dritte Niederlage im vierten Spiel bezog.

Hamm./Sch. – SV Bobstadt 4:4

Ähnlich wie beim 3:4 in Auerbach vor zwei Wochen gab der SV Bobstadt auch bei Aufstiegsaspirant Hammelbach/Scharbach eine Zwei-Tore-Führung aus der Hand. Mit einem 3:1 waren die Gäste aus dem Ried in die Pause gegangen. In der 80. Minute erzielten die Bobstädter zu neunt das vermeintlich vorentscheidende 4:2 durch Gideon Osabouhien. „Die zwei Platzverweise in der Schlussphase waren sicher nicht clever, aber kämpferisch und läuferisch kann ich meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen“, meinte SVB-Spielertrainer Mirco Geschwind. Nach dem frühen 0:1 durch Lars Winkler (5.) drehten Osabouhien (33.), Rudi (42.) und Nolwenn (43.) die Partie innerhalb von zehn Minuten zu Bobstädter Gunsten. Das 2:3 durch Florian Reinhard (53.) und die Gelb-Roten Karten gegen Dayan Rupp (73.) und Abdoulaye Nolwenn (76.) brachten den SVB nicht vom Weg ab. Nach einem Eigentor von Bobstadts Lucas Schwarz zum 3:4 (83.) kam Hammelbach/Scharbach erst in der Nachspielzeit zum Ausgleich. Beim 4:4 stand Torschütze Denni Glesman allerdings in abseitsverdächtiger Position (90.+4).

Schwanheim – FV Biblis II 5:3

Im vierten Spiel ereilte Biblis II (sieben Punkte) die erste Niederlage. Dabei hatte der Fast-Absteiger gut angefangen: Jan Maksymczyk (21.) und Shpejtim Jakupi (26.) stellten früh auf 2:0. Bis zur 68. Minute zog der SVS jedoch auf 4:2 davon. Nach dem Elfmetertreffer von Jonas Reis zum 3:4-Anschluss (81.) gab es Gelb-Rot gegen Biblis (83.), ehe Schwanheims Thomas Pisarski mit dem 5:3 alles klarmachte.

Birlik. Biblis – Ober-Abt. II 1:3

Von diesem Spiel erreichte uns nur das Endergebnis.

