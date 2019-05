Hüttenfelder Meisterparty

Ried.Die SG Hüttenfeld ist Meister der Fußball-C-Liga Bergstraße. Mit einem 1:0-Heimsieg im direkten Duell gegen den TSV Gras-Ellenbach stieß die Elf von Trainer Jury Mai die Odenwälder am letzten Spieltag von Tabellenplatz eins. Während die Hüttenfelder damit auf direktem Wege in die B-Klasse aufsteigen, müssen die Gras-Ellenbacher in die Relegation und treffen dort auf den VfL Birkenau II. Birlikspor Biblis steht nach einem 1:6 bei der SG Wald-Michelbach II als dritter Absteiger nach dem SSV Reichenbach II und dem SV Bobstadt fest. Die Bobstädter verloren ihr Heimspiel gegen die SG Gronau mit 3:8. Die Reserve der Bürstädter Eintracht verlor mit 2:4 beim FC Italia Bensheim. Die 1b-Truppe des FV Biblis entschied ihre Heimpartie gegen die KSG Mitlechtern II souverän mit 4:0 für sich.

Hüttenfeld – Gras-Ellenb. 1:0

Mit dem Traktor ging es für den frischgebackenen Meister der C-Klasse am Abend durch Hüttenfeld. Die Feierlichkeiten zur Rückkehr in die B-Liga nach neunjähriger Absenz sollten lange andauern. „Das wird eine schöne Runde. Wir haben es schon auf dem Platz krachen lassen und wir werden es weiter krachen lassen“, sagte SGH-Trainer Jury Mai, bevor er den Anhänger be-stieg, auf dem seine Schützlinge schon ordentlich Stimmung machten.

So ausgelassen Hüttenfelds Aufstiegsfeier auch war: Für Mai hatte die Fairness Vorrang. „Ein großes Kompliment geht an den TSV Gras-Ellenbach, der zuvor 22 Spiele in Folge ungeschlagen war. Das war der erwartet schwere Kampf gegen den erwartet schweren Gegner, der es uns richtig schwer gemacht hat. Obwohl viel auf dem Spiel gestanden hat, ging es bis auf ein paar Gelbe Karten fair zu“, erklärte der 51-Jährige.

Die Leistung seiner Elf wollte der SGH-Übungsleiter nicht kleinreden: „Meine Jungs haben alles reingeschmissen und es gut gemacht. Am Ende war es ein vielleicht glücklicher, aber nicht unverdienter 1:0-Erfolg – und ich finde, wir sind auch verdient Meister geworden. Wir haben die meisten Tore geschossen und die wenigsten Tore kassiert“, holte Mai aus.

Auch die Ausgangslage sprach nicht gerade für die SGH. Am letzten Spieltag brauchte Hüttenfeld (108:25 Tore) unbedingt einen Sieg, um Gras-Ellenbach (105:37) abzufangen. Allerdings war nach dem 1:1 im Hinspiel auch klar, dass die SGH im Erfolgsfall Meister ist, weil bei Punktgleichheit der direkte Vergleich greift. Das Tor zur B-Klasse fiel in der 26. Minute. Nach einem Eckball von Kapitän Julius Klute köpfte Andy Zehnbauer den Ball im Fünfmeterraum zum 1:0-Siegtreffer in den Winkel.

SG Wald-Mich. II – Birlik. Biblis 6:1

Mit einem Sieg hätte sich Birlikspor (21 Punkte) in die Relegation gerettet: Der SV Schwanheim (13./23 Punkte) verlor parallel zu Hause gegen Auerbach II mit 3:4. Doch von einem dreifachen Punktgewinn war die Elf von Trainer Vural Tasdelen am Sonntag weit entfernt. Markus Knapp (11.), Sandro Morr (34.), Nico Falter (44.) und Christopher Hien (45+3.) sorgten vor der Pause für klare Verhältnisse. Nach dem 0:5 durch Knapp (57.) schoss Semih Azgun (59.) den vorerst letzten C-Liga-Treffer der Bibliser. Alexander Hertel sorgte für den 1:6-Endstand (87.), Birlikspors Baris Ates fing sich Rot ein (90.+4).

Italia Bens. – Et. Bürstadt II 4:2

Mit dem letzten Aufgebot trat die Eintracht-Reserve in Bensheim an. Nach Gelb-Rot gegen die Platzherren (17.) brachte Mergim Dzackaj die Elf von Trainer Attila Jambor in Führung (33.). In Hälfte zwei erzielte Lukas Berg das temporäre 2:2 (72.). „Wir haben uns reingehängt, die Einstellung hat gestimmt“, so Jambor.

Bobstadt – Gronau 3:8

Nach einem 0:3 zur Pause glich Bobstadt dank der Treffer von Spielertrainer Patrick Rudi (55./Elfmeter) und Gideon Osabouhien (60./65.) aus. Nach dem 3:4 und 3:5 (70./73.) sah Abodulaye Drame Rot wegen Nachtretens (75.) – und der SV Bobstadt geriet endgültig ins Hintertreffen.

FV Biblis II – Mitlechtern II 4:0

„Vor der Runde hätte keiner gedacht, dass wir die Klasse halten. 34 Punkte hätte jeder von uns unterschrieben“, sprach FVB-Spielertrainer Sven Sauer von einem „schönen Abschluss“, für den Daniel Mengesteab (38./57.), Christian Marsch (63.) und Thomas Weiß (76.) sorgten.

