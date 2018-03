Anzeige

Mannheim/Viernheim.Alan Ibrahimagic, der die deutschen U-18-Basketball ab Samstag beim Albert-Schweitzer-Turnier zu Erfolgen führen will, betreut bei der Europameister schaft vom 14. bis 23. Juli die U-20-Auswahl des Deutschen Basketball-Bundes (DBB). In Chemnitz strebt das ambitionierte Team – in Teilen identisch mit dem Siegerteam des AST 2016 – eine Platzierung im Spitzenfeld an.

„Alan leistet seit Jahren hervorragende Arbeit für den DBB und hat sich immer weiter entwickelt. Er hat die U 19 im vergangenen Jahr bei der WM auf Platz fünf geführt und zuletzt auch einen wertvollen Beitrag als Assistenztrainer bei den DBB-Herren geleistet. Wir sind davon überzeugt, dass Alan genau die richtige Wahl als Headcoach der U-20-Herren ist“, erklärt der für Leistungssport zuständige DBB-Vizepräsident Armin Andres.

Der 40-jährige Ibrahimagic sagte: „Ich hoffe, dass ich mit dazu beitragen kann, dass der deutsche Basketball international weiterhin auf einem guten Weg bleibt.“ red