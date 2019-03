„Ich will hier weitere Erfolge einfahren“

Bürstadt.Nach dem 6:0-Kantersieg der Bürstädter Eintracht gegen den VfB Ginsheim II ging es ganz schnell: Noch am Sonntagabend gab Spielertrainer Benjamin Sigmund bekannt, sich mit Abteilungsleiter Marcus Haßlöcher auf eine Fortsetzung der Zusammenarbeit in der kommenden Saison geeinigt zu haben. Im Interview spricht der 39-Jährige über seine Gründe, über Zuschauer, die lieber Bundesliga schauen und warum er als Trainer nicht zwingend über die Verbandsliga hinaus will.

Herr Sigmund, was hat den Ausschlag für die Eintracht gegeben?

Benjamin Sigmund: Für mich war es wichtig, dass Verein und Mannschaft mir Signale senden, dass sie alles dafür tun, um nächstes Jahr Gruppenliga zu spielen. Sicher hat die Eintracht, die vor zwei Jahren noch in der A-Liga war, nicht die Möglichkeiten, wie sie andere Mannschaften in der Klasse haben. Man darf außerdem nicht vergessen, dass wir mit dem VfR Bürstadt und der FSG Riedrode zwei weitere sehr gute Clubs in der direkten Umgebung haben, die von Haus aus mehr Potenzial haben. Der Verein versucht aber alles, um Spieler zu halten und neue Spieler zu gewinnen. Jeder Einzelne ist seit der Vorbereitung an seine Grenzen gegangen.

Die Leistungen Ihres Teams waren in den ersten vier Punktspielen 2019 erstaunlich konstant, das Team ist endgültig in der Gruppenliga angekommen. Hat auch das eine Rolle gespielt?

Sigmund: Für mich war es wichtig, nicht nur nach den Ergebnissen zu gehen. Viele sind auf mich zugekommen und haben mir gesagt, dass sie es begrüßen würden, wenn ich weitermache – besonders Marcus Haßlöcher, mit dem ich ein sehr gutes Verhältnis habe. Er hat geradezu darauf gepocht, dass ich meine Entscheidung pro Eintracht treffe.

Am Sonntagabend haben Sie gesagt: „Es lohnt sich, mit dieser Mannschaft zusammenzuarbeiten.“ Das klang wie eine Liebeserklärung.

Sigmund: Es ist ja schon auch mit mein Werk, das hier entstanden ist. Da schließt man die Spieler ins Herz. Für mich ist Fußball mehr, als auf den Platz zu gehen und die Kugel laufen zu lassen. Das Drumherum, dass die Mannschaft sich nach dem Training im Vereinsheim trifft, vieles gemeinsam macht und eine verschworene Einheit ist, ist ebenso wichtig. Das hat mir hier schon die ganze Zeit imponiert. Das zeichnet uns aus, das macht den Namen Eintracht aus.

Unter Ihnen hat die Eintracht mit dem Durchmarsch in die Gruppenliga ganz neue Sphären erreicht . . .

Sigmund: Der Fakt ist: Wir wollen uns in dieser Liga etablieren. Im Moment haben wir ein gutes Punktepolster, wir wollen uns aber auf keinen Fall ausruhen – dafür kann man einfach zu schnell durchgereicht werden. Es wird auch künftig unsere Strategie sein, von Spiel zu Spiel zu denken. Damit sind wir in den vergangenen zwei Spielzeiten sehr gut gefahren.

Wie hoch kann es für die Eintracht noch gehen?

Sigmund: Wichtig ist, dass wir auf personeller Ebene unsere Hausaufgaben machen, damit der Verein auch in drei, vier Jahren so aufgestellt ist, dass er Gruppenliga spielen kann. Man muss junge Spieler früh an sich binden und versuchen, ältere Spieler auf lange Sicht in anderer Funktion einzubinden.

Waren neue Transfers eine Bedingung für Ihren Verbleib?

Sigmund: Nein, aber es gehört zu meinen Aufgaben, die Mannschaft wettbewerbsfähig zu machen. Neuzugänge gehören dazu, weil es sein kann, dass uns zwei, drei Spieler verlassen werden. Natürlich wollen wir uns sportlich verbessern.

Der langjährige Eintracht-Boss Rainer Beckerle hat angekündigt, nicht mehr als Vorsitzender zu kandidieren. Wie haben Sie diese Entscheidung wahrgenommen?

Sigmund: Rainer Beckerle war verantwortlich dafür, dass ich damals zur Eintracht gekommen bin. Durch seine klare Linie stößt er mancherorts vielleicht auf Unbehagen. Aber das Eintracht-Umfeld wäre sicher nicht so aufgestellt, wenn er nicht diese strenge Hand gehabt hätte.

Gab es andere Anfragen und haben Sie über diese nachgedacht?

Sigmund: Ich habe den einen oder anderen Anruf bekommen und hätte woanders mehr Geld verdienen können. Doch das war für mich nicht der ausschlaggebende Punkt. Die Tätigkeit zu verlängern, wäre genauso einfach gewesen. Ich habe mich nicht aus Bequemlichkeit für die Eintracht entschieden, sondern weil ich weitere Erfolge einfahren will.

Im April werden Sie 40 Jahre alt – das ist immer noch ein junges Alter für einen Trainer. Wo sehen Sie sich in fünf oder zehn Jahren?

Sigmund: Wenn ich rein sportlich denken würde, würde ich sagen: beim FC Schalke 04, weil sie es verdient hätten, einen Trainer zu haben, der sie da unten rausbringt. (lacht) Spaß beiseite: Mein Ziel ist es, weiter auf dieser Ebene zu arbeiten. Wenn es eine Klasse hoch geht, ist das in Ordnung. Alles, was über die Verbandsliga hinausgeht, ist mit viel Aufwand verbunden. Das kann man mit dem Berufs- und Familienleben schlecht vereinbaren. Ist es das wert, dass man sich zu Hause auseinanderlebt oder nur noch Stress zwischen Arbeit und Fußball hat?

Die Eintracht stellt aktuell das klassenhöchste Ried-Team. Würden Sie einen Aufstieg von FSG Riedrode oder VfR Bürstadt begrüßen?

Sigmund: Ich gönne jedem den sportlichen Erfolg und würde mich freuen. Mindestens einer wird es packen. Wenn nicht, ist es für mich kein Weltuntergang. Richtig interessant ist ein Derby erst, wenn es von den Zuschauern honoriert wird. Wenn es regnet oder ein Top-Spiel in der Bundesliga läuft, weiß ich nicht, wie viele geneigt sind, für den Amateursport Flagge zu zeigen.

Das Interview wurde telefonisch geführt und dem Gesprächspartner vor der Veröffentlichung vorgelegt.

