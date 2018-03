Im Kellerduell müssen Punkte her

Anzeige

Ried.In der Kreisliga A findet nach dem Nachholtermin des 18. Spieltags am vergangenen Wochenende nun am Sonntag der erste reguläre Spieltag statt. Erneut stehen sich dabei zwei Clubs aus dem Ried gegenüber, im Pfaffenau Stadion erwartet der FV Biblis den VfB Lampertheim. Außerdem haben die Lampertheimer Azzurri erneut Heimrecht und bekommen es mit dem Tabellenzweiten SSV Reichenbach zu tun. Die SG Nordheim/Wattenheim reist zum Kellerduell zur FSG Bensheim.

FSG Bensheim – SG NoWa

Nachdem sowohl die Bensheimer als auch die Sportgemeinde zuletzt spielfrei waren, treffen beide Mannschaften zum direkten Duell aufeinander. Hamdija Catic, Trainer beim Tabellenvorletzten SG NoWa, hofft, dass seine Mannschaft beim A-Liga-Schlusslicht drei Punkte holt: „Eigentlich ist es in unserer Situation egal, gegen wen wir spielen. Wenn wir in dieser Saison noch etwas retten wollen, müssen wir möglichst an jedem Sonntag gewinnen.“

Trotzdem birgt das Kellerspiel natürlich jede Menge Brisanz, denn nur wenn der Catic-Elf ein Sieg gelingt, würde die Rote Laterne ferngehalten und der Abstand zum Relegationsplatz eventuell verkürzt werden können. Zumindest etwas Selbstvertrauen können die Nordheim/Wattenheimer aus dem Hinspiel gewinnen, damals siegte man mit 8:2. Auch die Vorbereitung seiner Mannschaft stimmt Catic zuversichtlich, obwohl seine Truppe weiterhin in personellen Schwierigkeiten steckt. So werden am Sonntag Pascale Möbius, Tobias Theiss, Philipp Avemarie und Fabian Torger fehlen, dazu ist der Einsatz von Daniel Theiss ungewiss. „Vielleicht kommt auch noch der eine oder andere Grippekranke hinzu. Dennoch bin ich mit den Trainingsleistungen zufrieden. Die Einstellung ist okay, alle Spieler sind willig und geben ihr Bestes. Wir müssen gegen die FSG kontrolliert und konzentriert arbeiten, auf die starken Einzelspieler aufpassen und individuelle Fehler möglichst vermeiden“, sagt Catic.