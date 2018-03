Anzeige

Hirschberg.Wenn Simon Reisig Tränen in den Augen stehen, muss etwas Besonderes passiert sein. Es gibt nicht viele, die sich den Sieg im Derby so sehr gewünscht haben, wie das Großsachsener Eigengewächs. Mit Einsatz, Kampf und Leidenschaft ackerte sich die Saasemer Allzweckwaffe durch die Partie. Das ist eigentlich immer so. Doch die Geheimzutat für den 24:23-Erfolg des TVG Großsachsen im Handball-Drittliga-Ortsduell gegen die SG Leutershausen war dieses Mal die Disziplin. Das, was den Saasemern im Hinspiel in der Beck-Halle noch gefehlt hatte, wurde am Samstag zum Sieggaranten. Denn Herzblut, das bringen die Gelb-Blauen im Derby immer mit.

Rote Karte gegen Ruß

„Es ist einfach nur geil und so was von verdient – auch wenn Leutershausen am Ende noch einmal her-ankommt. Aber wir waren auf allen Positionen gut aufgestellt und haben das Ding diszipliniert heimgebracht“, jubelte Reisig. Und Jan Triebskorn, mit elf Treffern überragender Schütze der Partie, fügte später hinzu: „Die Tore sind mir sowas von egal. Wir haben zuhause gegen Leutershausen gewonnen. Mehr zählt nicht. Nach den beiden letzten schlechten Spielen waren wir heute einfach den Tick geiler.“

Es war ein verdienter Erfolg, gar keine Frage. Nur einmal lag die SGL beim 16:17 durch ihren besten Werfer Felix Jaeger in der 42. Minute in Front, als der starke SGL-Torhüter Alexander Hübe seine beste Phase hatte. Insgesamt aber zeigte sich Leutershausens Angriff gegen die von Tobias Kohl und Philipp Ulrich hervorragend dirigierte Abwehr zu harmlos. „Wir haben unser Spiel vorne einfach nicht auf die Reihe gekriegt. Das war zu wenig, um solch ein Spiel zu gewinnen“, sagte SGL-Kapitän Niklas Ruß.