Lampertheim.In der vergangenen Spielzeit schaffte Fußball-A-Ligist Azzurri Lampertheim durch eine beherzte Rückrunde noch den Klassenerhalt – und auch in dieser Saison schicken sich die Spargelstädter an, das rettende Ufer aus eigener Kraft zu erreichen. „Für uns sind das jetzt alles Endspiele“, weiß Trainer Martin Göring allerdings um die schwere der Aufgabe, denn momentan müsste seine Elf am Rundenende als Drittletzter in die Relegation.

„Wir wollen das natürlich unbedingt vermeiden und den direkten Klassenerhalt schaffen, da steht uns ja schon am Sonntag beim SV Unter-Flockenbach II ein Sechs Punkte-Spiel bevor“, betont Azzurri-Stürmer Marcel Sutter, der mit seinen Toren zuletzt mithalf, dass die Blauen aus Lampertheim ihre Ausgangsposition im Kampf um den Ligaverbleib deutlich verbessern konnten.

In der Jugend beim SV Waldhof Marcel Sutter wurde am 5. April 1990 in Mannheim geboren und wohnt im Stadtteil Sandhofen. In der Jugend war er für die DJK Sandhofen, Spvgg Sandhofen, Ludwigshafener SC und SV Waldhof Mannheim am Ball. Bei der Spvgg Sandhofen schaffte Sutter den Sprung in die Landesliga-Elf. Weitere Stationen im Seniorenbereich waren SpVgg Wallstadt und SKV Sandhofen. Vor dieser Runde erfolgte der Wechsel zu den Azzurri Lampertheim. and

So setzten die abstiegsbedrohten Spargelstädter am vergangenen Spieltag ein Ausrufezeichen, als sie den Tabellenvierten FC Ober-Abtsteinach mit 4:2 (2:0) besiegten. Dabei gelangen Sutter seine Ligatreffer acht und neun in der laufenden Saison. „In der Hinrunde lief es noch nicht so gut für mich, da habe ich nur vier Tore erzielt. Aber in der Rückrunde sind es jetzt schon fünf“, berichtet der Angreifer.