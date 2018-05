Anzeige

Begonnen hatte die 30. Auflage der Lampertheimer Breitensportveranstaltung am Samstag um 16 Uhr mit dem Bambinilauf, dem sich kurz danach der Schülerlauf anschloss. Um 17 Uhr gab es den Startschuss für die 5 Kilometer. U-16-Läuferin Annika Leineweber (19:33 min) vom TSV Amicitia Viernheim und Felix Mayerhöfer (Team Salming/16:48 min) triumphierten beim Volkslauf.

Lob für Lampertheim

Höhepunkt war der Halbmarathon, beim dem insgesamt 139 Teilnehmer an den Start gingen. Der Wahl-Weinheimer Matthias Müller war dabei nicht zu schlagen. Der Bergsträßer gewann souverän. Müller ist ehemaliger Deutscher Meister im Duathlon. Der 37-Jährige betonte nach seinem Erfolg: „Ich bin mit meiner Leistung natürlich zufrieden. Der Spargellauf ist immer ein schöner Wettkampf.“ Müller siegte in der guten Zeit von 1:17:54 Stunden und hatte im Ziel einen großen Vorsprung auf Pasqual Totaro (1:21:23 Stunden) und Matthias Reichart (1:24:09).

Acht Minuten Vorsprung

Bei den Frauen war es über die 21 Kilometer eine noch klarere Angelegenheit. Anna Manzano von der MTG Mannheim siegte in 1:33:38 Stunden und war acht Minuten eher im Ziel als Hobbyläuferin Eva Mairie (1:41:37). Dritte wurde Sandra Lamprecht (1:45:09), die für den LC Michelstadt an den Start gegangen war.

In den Staffelwettkämpfen siegten zwei lokale Teams. Bei den Frauen triumphierte das Quartett von Punching Lampertheim. Liridon Ozog, Nikos Huthoff, Florian Keller und Alexander Klotz hatten die Endzeit von 1:46:58. Im weiblichen Staffelwettbewerb siegte die SG Neptun Lampertheim mit Christel Mörstedt, Tanja Mörstedt, Annika Staatsmann und Maria Mörstedt in 1:58:15 Stunde. Bei den Mixed-Staffeln war das „Team in-Team“ (Sandra Wiegand, Sascha Exle, Stefan Wiegand undTommy Dietrich) in 1:57:34 Stundne am schnellsten.

© Südhessen Morgen, Montag, 28.05.2018