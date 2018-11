Nordheim/Wattenheim.Fünf Tage nach seinem 28. Geburtstag am 6. November beschenkte der Kapitän der SG Nordheim/Wattenheim sich selbst und seine Mannschaft in der Fußball-Kreisliga A Bergstraße mit drei Toren. Beim 4:3 (1:0)-Heimsieg über den TSV Aschbach glänzte Tobias Theiss aber nicht nur als Vollstrecker, sondern war auch an der Vorbereitung des zwischenzeitlichen 2:0 (46.) durch Philipp Grünig beteiligt.

„An ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk hatte ich eigentlich gar nicht gedacht. Es lief einfach gut für mich – und noch wichtiger ist mir, dass es für die Mannschaft läuft“, blickt Theiss zurück. Bei seinen Toren bewies der 28-Jährige zwei Mal Nervenstärke, als er in der 28. und 60. Minute per Foulelfmeter traf. „Als ich zum zweiten Strafstoß angetreten bin, war ich mir noch sicherer als beim ersten, dass ich den reinmache“, berichtet Theiss, der dabei als Gefoulter selbst vom Punkt antrat und zur 3:2-Führung für die Hausherren verwandelte. Das 4:2 legte der NoWa-Spielführer in der 74. Minute nach, was überaus wichtig war, schließlich verkürzten die Gäste aus dem Odenwald noch auf 4:3.

„Ganz so spannend hätte ich es sicher nicht gebraucht, aber ’Hut ab’ vor dem, was Tobias da gezeigt hat. An allen vier Toren beteiligt zu sein, das muss man erst einmal machen“, lobt SG-Coach Jens Stark seinen Kapitän. „Es hatte ja schon seinen Grund, dass mein Co-Trainer Daniel Theiss und ich Tobias vor der Runde zum Kapitän ernannt haben, er ist immer mit Herzblut dabei“.

Zwei Kreuzbandrisse

Stark ist froh, auf seinen Spielführer bauen zu können. Schließlich war vor der Runde nicht ganz klar, ob dieser weitermachen würde. „Allzu lange haben sein älterer Bruder Daniel und ich dann aber doch nicht gebraucht, um ihn dazu zu überreden. Dabei ist das für mich nicht selbstverständlich, denn man darf nicht vergessen, dass Tobias auch schon zwei Kreuzbandrisse hatte“, erläutert Stark.

Die vergangene Saison war für die Sportgemeinschaft keine schöne, schien man doch sportlich schon abgestiegen, ehe die Konstellationen in den oberen Ligen doch den direkten Verbleib in der A-Liga ermöglichten. „Wir hatten uns schon auf den Gang in die B-Liga eingestellt – und nachdem der Abschied von Trainer Mande Catic klar war, wollte ich natürlich schon wissen, wie es weitergeht. Als sich dann abzeichnete, dass unser bisheriger Co-Trainer Jens Stark als Chefcoach übernimmt und Spieler wie mein älterer Bruder Daniel Theiss oder auch unser Torwart Pascal Metz bleiben, war es für mich klar, dass ich hier weiterspiele“, berichtet Tobias Theiss.

Für ihn ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor, dass der Spaß ins Team zurückgekehrt ist. „In der vergangenen Saison hatten wir viel Verletzungspech. Vielleicht haben wir uns vor der Runde einfach auch zu sicher gefühlt und gedacht, dass wir ohnehin nichts mit dem Abstieg zu tun haben werden. Das ist vor dieser Saison anders gewesen, denn jetzt schauen wir erst einmal darauf, die Punkte für den Klassenerhalt zu sammeln – und da sieht es zurzeit ja ganz gut für uns aus“, sagt Theiss.

Der Kapitän konnte in dieser Woche nicht mit der Mannschaft trainieren, weil er Spätschicht hatte. „Dafür mache ich mit anderen Jungs, die ebenfalls Schicht arbeiten, morgens Lauftraining oder auch mal Extra-Einheiten am Trainingsplatz. Manchmal brauche ich aber auch mal eine Pause, denn nachdem ich in beiden Knien schon einen Kreuzbandriss hatte, zwackt es da gerade nach einem Spiel schon“, erklärt Theiss.

