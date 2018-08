Anzeige

Bürstadt.Ein 2:2 beim großen FC 07 Bensheim, ein 5:7 zu Hause gegen den SV Münster – viel Zeit, um in der Fußball-Gruppenliga auf Betriebstemperatur zu kommen, hatte die erste Mannschaft der Bürstädter Eintracht nicht. Und auch, wenn nach zwei Spielen nur ein Punkt auf der Habenseite steht: Die Feuertaufe ist dem Klassenneuling geglückt. „Nach einem 0:5 zur Pause“, stellte ein sichtlich bewegter Eintracht-Vorsitzender Rainer Beckerle am Sonntag klar, „musst du erst einmal so zurückkommen“.

Gegen Münster kam die Eintracht zurück – und wie. Statt nur noch auf Schadensbegrenzung aus zu sein, fasste die Elf von Spielertrainer Benjamin Sigmund neuen Mut und stellte innerhalb von 26 Minuten den 5:5-Ausgleich her. Stürmer Andre Bandieramonte hätte die schon jetzt legendäre Bürstädter Gruppenliga-Heimpremiere sogar mit der 6:5-Führung krönen können, scheiterte jedoch aus kurzer Distanz. „Ohne das 0:5 schönzureden: In der zweiten Halbzeit haben wir Münster überrollt. Ich war am Sonntag lieber der Trainer der Mannschaft, die fünf Tore aufholt und am Ende verliert, als der Trainer der anderen Mannschaft“, erklärte Eintracht-Trainer Benjamin Sigmund vor dem Gastspiel beim VfL Michelstadt am Donnerstag (19.30 Uhr).

Dennoch ist die Gefühlslage im Eintracht-Lager durchaus gemischt. Einerseits ist da die Gewissheit, dass der Kreisoberliga-Meister sehr wohl mithalten und Rückschläge wegstecken kann – andererseits bleibt die Frage, wie der Aufsteiger überhaupt mit 0:5 in Rückstand geraten konnte. „Ich kann ausschließen, dass sich so etwas wiederholt“, ist sich Sigmund sicher und merkt an: „Für mich überwiegt das Positive. Seit Sonntag weiß jeder, dass das Spiel noch nicht gelaufen ist, wenn wir 0:1 oder 0:2 zurückliegen. Ich hätte nie gedacht, dass ich jemals sagen würde, dass ich stolz auf mein Team bin, wenn wir ein Spiel verlieren. Ich bin mega stolz.“