In der Krise zeigt Eintracht Zusammenhalt

Bürstadt.Wie er auf das Jahr 2018 zurückblicken soll? Marcus Haßlöcher, Fußball-Abteilungsleiter bei der Bürstädter Eintracht, tut sich schwer. „Der Aufstieg in die Gruppenliga war so nicht geplant. Wir haben die Runde souverän zu Ende gespielt und sind verdient Kreisoberliga-Meister geworden“, setzt Haßlöcher beim schönsten Moment an. Benjamin Sigmund, der Spielertrainer der ersten Mannschaft, kommt schneller auf den Punkt: „Es war das erfolgreichste Jahr in der Geschichte der Eintracht.“

Dass die sportlichen Macher dennoch Positives und Negatives abwägen, hängt stark mit der Gegenwart zusammen. Der Aufstieg hat die Grün-Weißen vor neue Herausforderungen gestellt. Nach 21 von 34 Spielen belegt die Sigmund-Elf mit 25 Punkten den rettenden zwölften Platz – vier Zähler vor SF Heppenheim und Georgenhausen.

„Man darf nicht vergessen, dass wir kein etablierter Kreisoberligist waren. Wir kamen aus der A-Liga“, erinnert Bürstadts Coach: „Für den einen oder anderen war das eine Umstellung, vor allem körperlich.“ Dass ein „schnellerer Fußball gespielt wird“ und „Fehler strenger bestraft werden“, war Sigmund klar. „Auch dass es Vereine gibt, die Transfers tätigen können, ist nicht zu übersehen“, meint der 39-Jährige: „Trotzdem haben wir in die Spur gefunden – und sind stark genug, um die Klasse aus eigener Kraft zu halten.“

Hinter der Eintracht liegt eine erste Saisonhälfte der Extreme. Am dritten Spieltag setzte es ein 0:6 in Michelstadt. Nach dem ersten Dreier am sechsten Spieltag (2:0 gegen Einhausen) ging Bürstadt binnen vier Tagen gegen Fehlheim (1:5) und beim Zweiten VfB Ginsheim II (0:6) unter. „Das war eine ungewohnt harte Zeit“, denkt Haßlöcher an den Start mit nur vier Punkten aus acht Partien zurück.

Um vom Tabellenende wegzukommen, war mehr als nur sportliche Qualität gefordert. „In guten Zeiten ist die Stimmung ja immer gut. Bei uns war die Stimmung nicht mehr ganz so euphorisch, aber eben nie schlecht“, hält Bürstadts Sportchef fest: „Die Kameradschaft ist geblieben. Da haben sich die Erfahrung und der wahre Charakter der Mannschaft gezeigt. Das macht mich stolz.“

Zum Auftakt gegen Bensheim

Größe bewies auch Coach Sigmund, der sich nach dem blutleeren Auftritt seiner Elf gegen Fehlheim Anfang September öffentlich hinterfragte. „Ich gebe Dinge vor, sie werden nicht umgesetzt. Ich habe die Verantwortung für das, was wir sportlich abgeliefert haben. Das Traurige ist, dass ich mich darin nicht wiedererkenne“, sagte er damals. Die Vereinsführung stellte sich jedoch hinter den Trainer. „Wir wissen, was wir an ihm haben. Er entwickelt die Mannschaft Schritt für Schritt weiter. Wir können problemlos unser Spielsystem umstellen. Das ist nicht selbstverständlich für einen Siebtligisten. Außerdem hält er in unserem recht großen Kader alle bei Laune“, würde Haßlöcher gerne mit Sigmund weiterarbeiten.

Bis Ende März soll eine Entscheidung fallen. „Stand heute spricht nichts dagegen, ich fühle mich sehr wohl. Ich will aber spüren, dass der Verein alles dafür tut, um in der Gruppenliga zu bleiben“, bezeichnet sich Sigmund als „leistungs- und erfolgsorientiert“.

Als „sinnbildlich“ für die bisherige Runde nennt Haßlöcher das 5:7 gegen Münster am zweiten Spieltag. Da kam die Eintracht nach einem 0:5 zur Pause auf 5:5 heran und vergab zwei Riesenchancen zur Führung. „Eine so verrückte Saison habe ich noch nicht mitgemacht“, betont er. Dass sich der Aufsteiger mit Siegen gegen Nauheim (5:0), Heppenheim (8:1) und Fürth (2:0) aus der Krise spielte, passt genauso ins Bild wie der 3:2-Erfolg gegen Primus Unter-Flockenbach. Die Remis gegen die Kellerkinder Lengfeld (3:3) und Einhausen (1:1) zum Jahresabschluss zeigten indes, dass es noch an Konstanz fehlt. „Es wird bis zum Schluss eng zugehen“, glaubt Haßlöcher.

Gleich zum Restrundenauftakt ist die Eintracht gefordert. Am Sonntag (14.30 Uhr) kommt der FC 07 Bensheim. Danach geht es gegen Münster, Fehlheim und Ginsheim II. Die ersten Resultate 2019 machen Mut. Gegen den TSV Gundheim (3:1), die KSG Vielbrunn (8:2) und Biebesheim (4:0) gab es Siege. Auch bei der U 23 des SV Waldhof (3:5) war der Eindruck positiv. Am Samstag zog Bürstadt mit einem 2:0 bei der Tvgg Lorsch ins Kreispokal-Halbfinale ein. In den ersten 14 Tagen der Vorbereitung stand die Eintracht von Montag bis Freitag auf dem Trainingsplatz.

