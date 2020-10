In die Irre geführt

Es ist für niemanden leicht, angesichts der sich ständig verändernden Zahlen und Fakten in der Corona-Thematik den Überblick zu behalten. Auch für die verantwortlichen Politiker nicht. Was jedoch im Kreis Bergstraße in den vergangenen Tagen passiert ist, hat mit guter Kommunikation – gerade in Krisenzeiten – nichts zu tun. Während die Bürger zu Besonnenheit und vernünftigem Handeln aufgefordert werden, lassen die Verantwortlichen genau dieses Verhalten vermissen. Erst wird am Sonntag verfügt, dass Sportunterricht nur noch mit Mindestabstand und möglichst im Freien stattfinden soll; Ein Satz später folgt die Information, dass Kontaktsport ab sofort verboten sei.

Viele Sportlerinnen und Sportler, Vereins-Schaffer, Eltern sowie Hygienekonzept-Verantwortliche waren vor den Kopf gestoßen. Was heißt das konkret? Für wen gilt das? So lauteten die drängendsten Fragen. Am Montag stiftete Landrat Engelhardt weitere Verwirrung, als er den Wettkampfsport von dem Verbot ausnahm. Ohne Erläuterung. Denn eine Strategie, um Corona einzudämmen, ist da nicht zu erkennen: Schulsport nur mit Abstand. Im Verein dann normales Training – und an den Wochenenden Spiele gegen Teams, höchstwahrscheinlich aus anderen Risikogebieten? So sorgt man für Ärger, unnötige Arbeit (weil in den Vereinen schon an Alternativen gearbeitet wurde) und befeuert Politikverdrossenheit.

Selbst Verwaltungsprofis haben aufgrund der Verfügung vom Sonntag städtische Plätze für den Sport gesperrt und erst nach der „Klarstellung“ wieder geöffnet. Von einem Missverständnis kann also keine Rede sein.

