In sicheren Gefilden

Ried.Einmal vorderes Mittelfeld (FSG Riedrode II), einmal hinteres Mittelfeld (FC Olympia Lampertheim) – das Ried hat sich in der zu Ende gehenden Saison in der Fußball-Kreisliga B ordentlich geschlagen und begrüßt ab Juli mit der SG Hüttenfeld möglicherweise noch einen dritten Verein.

Einen Gang zurückschalten, auslaufen und die Reservisten zum Einsatz bringen – so lautet nun bei der FSG Riedrode II und in Lampertheim die Devise. Die Reserve der FSG hat es mit einem Tabellennachbarn zu tun, denn der kommende Gegner TSV Weiher rangiert einen Rang besser als Riedrode auf dem sechsten Tabellenplatz. Mit einem Heimsieg könnte die FSG die Elf aus dem Mörlenbacher Gemeindeteil überholen. Beide Mannschaften hätten dann 50 Punkte und der direkte Vergleich spräche dann für die FSG II, die im November 2018 in Weiher ein 2:2 holte.

Tabellarisch ebenfalls nicht weit auseinander liegen der FC Olympia Lampertheim (Tabellenplatz 13) und Türkspor Wald-Michelbach, das auf dem elften Tabellenplatz nur einen Zähler mehr geholt hat als die Olympianer. Für Patrick Andres, dem Sportausschussvorsitzenden der Olympia, zählt Türkspor zu den eher inkonstanten Mannschaften der Liga: „Die können gegen die Großen sehr gut mithalten, enttäuschen aber auch oft, wenn es gegen Teams aus der unteren Tabellenhälfte geht.“

In personeller Hinsicht müssen die Lampertheimer erneut umplanen. Während sich Arton Kabashi und Tolga Boztepe nach wie vor in Urlaub befinden, ist Quasim Safi gesperrt. Ein Fragezeichen steht indes hinter Mustafa Cöplü (Knie). hias

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.05.2019