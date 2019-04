IndiskutablerAuftritt der Eintracht

Bürstadt.Die Bürstädter Eintracht muss weiter um den Klassenerhalt in der Fußball-Gruppenliga Darmstadt zittern. Bei der 2:3 (0:2)-Niederlage im Kellerduell beim FC Fürth zeigte die Mannschaft von Spielertrainer Benjamin Sigmund eine über weite Strecken indiskutable Leistung. „Wenn man den Ernst der Lage verkennt, kann man auswärts nicht gewinnen. Der Gegner hat offenbar mehr als wir gewusst, um was es geht“, war der Eintracht-Coach überhaupt nicht einverstanden mit der Darbietung seiner Truppe am gestrigen 28. Spieltag.

In der Tabelle zog Fürth (jetzt 31 Punkte) mit dem Elften Bürstadt gleich. Damit verließen die Odenwälder Abstiegsplatz 13 und sind jetzt Zwölfter. Nur, weil der TSV Lengfeld (29 Punkte) 1:4 in Büttelborn verlor, rutschte die Eintracht nicht in die Abstiegszone ab. Auch der 15. Sportfreunde Heppenheim (27 Punkte) verpasste es, zur Eintracht aufzuschließen: Die Elf von Trainer Aiad Al-Jumaili verlor ihr Heimspiel gegen den VfR Fehlheim mit 0:5. „Es wird aber schwer für uns, im Abstiegskampf zu bestehen, wenn man sich so den Schneid abkaufen lässt“, ist für Sigmund klar.

Dabei hatte die Eintracht „eigentlich gut angefangen“, wie Sigmund betonte. In der 14. Minute hatte André Bandieramonte die große Chance zur Bürstädter Führung, scheiterte jedoch vom Elfmeterpunkt an FC-Torwart Pascal Schmitt – zwei Minuten später musste der Eintracht-Stürmer angeschlagen raus. In der 19. Minute erzielte Christoph Ihrig das 1:0 für die Fürther. Tim Gensel legte in Minute 33 das 2:0 nach.

„Bei beiden Treffern waren wir völlig unsortiert und schlafmützig“, hielt Sigmund fest und ergänzte: „Aus dem Spiel heraus hat Fürth wenig zustandegebracht. Wir haben den Gegner aber regelrecht zum Toreschießen eingeladen.“ Auch beim 0:3 durch FC-Spielertrainer Thorben Schmitt hinterließ die Eintracht keinen wachen Eindruck. Die späten Treffer von Juan Marroqui Cases (88.) und Xhino Dushaj (90.) nannte Sigmund „Ergebniskosmetik“. cpa

© Südhessen Morgen, Montag, 08.04.2019