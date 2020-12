Interesse aus Asien für App aus dem Ried

Bergstraße.Nichts geht mehr im deutschen und damit auch hessischen Fußball. Abgesehen von den Proficlubs ruhen sowohl im Erwachsenen- als auch im Nachwuchsbereich der Spiel- aber auch der Trainingsbetrieb. Und vor dem 10. Januar wird sich bekanntermaßen in dieser Richtung im Rahmen des gerade verschärften Lockdowns auch nichts mehr ändern.

Schmerzt es schon die erwachsenen Kicker, noch nicht einmal im Clubtraining ordentlich gegen das Kunstleder treten zu dürfen, so trifft dies den Nachwuchs derzeit im coronabedingten Lockdown besonders hart. Zwar würde der Fußball auf dem Feld jetzt seit ein paar Tagen wegen der Winterpause auch ohne Corona vorübergehend zur Ruhe kommen, aber in der Halle würde es zwischen den Jahren normalerweise durchaus einige fußballerische Aktivitäten geben.

Vor-Ort-Training nicht zu ersetzen

Fast scheint es, als hätten es die drei ehemaligen Spieler des VfR Bürstadt Christoph Schamber (DFB-Stützpunkttrainer in Bensheim), Niels Döhren (Spieler der SSG Einhausen) und Rudy Stalyga (DFB-Stützpunkttrainer in Ober-Abtsteinach) vorausgeahnt. Denn letztlich passt das von ihnen ins Leben gerufene Trainingsprogramm FuPer (für Fußball und Performance) inklusive App doch überraschend gut mitten in diese Corona-Zeiten, wo Training im Verein nun schon spätestens seit Anfang November nicht mehr möglich ist.

„Wir haben FuPer als Ergänzung zum Vereinstraining für zehn- bis 15-jährige Jungen und Mädchen gedacht, denn das Training vor Ort ist durch nichts zu ersetzen. FuPer soll Jungen und Mädchen die Möglichkeit geben, professionell angeleitet die eigenen fußballerischen Fertigkeiten eigenständig zu verbessern. Jedes Trainingsmodul umfasst dabei 20 Minuten“, würde Schamber selbst nur zu gerne möglichst bald wieder Trainingseinheiten für den Fußballnachwuchs als DFB-Stützpunktrainer in Bensheim leiten und natürlich auch als Trainer der Herren der KSG Mitlechtern, die der 30-jährige in der Kreisoberliga Bergstraße coacht.

Dass sich das FuPer-Trainingsprogramm mit der zugehörigen App gerade besonderer Beliebtheit erfreut, weil man dort per Smartphone oder Tablet ganz alleine seine fußballerischen Fähigkeiten trainieren kann, führt Schamber nicht ausschließlich auf die geltenden Corona-Beschränkungen zurück. „Wie sehr sich die Nachfrage dadurch erhöht hat, lässt sich nicht beziffern. Was wir allerdings merken, ist ein deutlicher Anstieg der Nachfrage, seitdem wir im Rahmen des Starterpaketes ein vergünstigtes Mannschaftspaket aufgelegt haben. Im Mannschaftspaket erhält ab einer Mannschaft von zehn Spielern jeder Spieler für nur 20 Euro das Starterpaket für 100 Tage, ob nun für Feldspieler oder für Torhüter. Danach kann man dann auch die Premiumversionen günstiger erwerben. Das kommt offensichtlich gut an“, freut sich Schamber, der hauptberuflich als Lehrer an der Erich-Kästner-Schule in Bürstadt arbeitet. In die FuPer-App erst einmal hineinzuschnuppern ist dabei weiterhin kostenfrei möglich.

Kampf um Punkte

Die „Trainingsunterstützung“ ist in der Pandemie aber wohl sogar mehr geworden, als von ihren Machern ursprünglich gedacht. „Ich habe in Gesprächen mit Jugendtrainern erfahren, dass deren Spieler darin wetteifern, wer in FuPer mehr Übungen absolviert und damit mehr Punkte sammelt, darüber tauschen sich die Jugendspieler aus und es stärkt den Zusammenhalt in der Mannschaft, obwohl man sich nicht zum gemeinsamen Training treffen kann“, ist dies ein Effekt der Schamber sehr freut.

Dass Rudy Stalyga, in Oberligatagen Torhüter des VfR Bürstadt, mit Kurt Kowarz mittlerweile einen bekannten ehemaligen Torhüterkollegen und Bundesligaprofi ins FuPer-Team gelotst hat, der zu Zweitligazeiten selbst im Kasten des VfR gestanden hat, ist für Schamber eine gute Nachricht. Die beste Neuigkeit ist allerdings das stetig steigende Interesse an FuPer. „Neben Vereinen aus ganz Deutschland sind auch Clubs aus Österreich und der Schweiz auf uns aufmerksam geworden und mittlerweile hat sogar ein Geschäftsmann aus Asien Interesse bekundet, FuPer dort vertreiben zu wollen“, ist Schamber von dieser recht rasanten Entwicklung ein Stück weit selbst überrascht.

