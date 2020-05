Internet statt Mattentraining

Bürstadt.Die neue Reckstange macht sich ganz gut im Garten von Familie Kilian. „Die haben mein Sohn und ich aufgebaut“, sagt Lothar Kilian. Schon Ende März packte den zweiten Vorsitzenden des 1. Judo-Clubs (JC) Bürstadt und den Bundesliga-Kämpfer Lars Kilian der Ehrgeiz, wenig später war das Gerüst dann auch schon aufgestellt. Mittlerweile ist das Reck so etwas wie das heimliche Symbol der Bürstädter Judoka im Kampf gegen die pandemiebedingte Sportpause geworden. „Wir haben mit unserer Idee viele Nachahmer im Verein gefunden“, schmunzelt Kilian senior.

Stillstand hat es beim Judo-Club in den vergangenen Wochen nicht gegeben. Im Gegenteil: Die Judoka gehörten zu den ersten Sportvereinen in der Umgebung, die nach den ausgesprochenen Kontaktverboten wieder körperlich aktiv wurden – online, versteht sich. „Eine Woche“, meint Lothar Kilian, habe die Sportpause beim 1. JCB gedauert. Dann gingen die ersten Trainingspläne herum und es wurde einfach mal getestet, was über Video-Konferenzen möglich ist. Das Fazit: ganz schön viel.

Schnell hatten die Judosportler das Live-Training von zu Hause aus für sich entdeckt. Bei den Erwachsenen wird seitdem bis zu dreimal pro Woche über Online-Plattformen wie Zoom gemeinsam trainiert. Für die Kinder- und Jugendgruppen gibt es separate Termine. „Da machen dann manchmal auch die Eltern mit“, hat Kilian festgestellt.

Zeit sinnvoll nutzen

Im Fokus der Trainingseinheiten stehen Stabilisations- und Konditionsübungen. Die Beanspruchung der Tiefenmuskulatur ist ein weiteres wichtiges Stichwort. „Unsere Trainerin Nadine Müller ist Physiotherapeutin und baut viele entsprechende Übungen ein“, berichtet Kilian. Am Montag stand beispielsweise die Hüftstabilisation auf dem Plan. Viele Aktive gehen außerdem laufen oder ziehen ihr Individualprogramm durch. „Im Moment können wir den Schwerpunkt auf Übungen setzen, für die normalerweise nicht so viel Zeit bleibt. So gesehen können wir die Krise sicher als Chance begreifen“, findet der Co-Trainer und Teammanager des Bürstädter Männerteams, das Mitte März eigentlich sein Debüt in der 2. Judo-Bundesliga gegeben hätte.

Ob der Aufsteiger – die Kampfgemeinschaft Bürstadt/Rimbach schaffte den erstmaligen Sprung in die Zweitklassigkeit als Oberliga-Meister 2019 – in diesem Jahr überhaupt noch Wettkampfluft schnuppern darf, steht in den Sternen. Von den Entscheidungen, die die Politik am Mittwoch für den Sport treffen will, erwartet Kilian nicht allzu viel. „Kampfsportarten wie Judo, Boxen und Ringen werden wohl zu den letzten Sportarten gehören, für die es irgendwann weitergehen wird“, befürchtet Bürstadts Teammanager: „Es wäre schön, wenn wir irgendwann zumindest eine Zeitschiene hätten.“ Denn auch wenn der Judo-Club laut Kilian in Sachen Mitgliederzahlen bisher „keine großen Abgänge“ verzeichnen musste: Mittel- bis langfristig könnte es den Judoka wehtun, wenn das Training bei anderen Sportvereinen wieder anläuft, sie selbst aber stillhalten müssen. „Gerade Kinder probieren ja viele Sportarten aus“, meint der zweite Vorsitzende.

Im Positionspapier, das der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) Mitte April als möglichen Leitfaden für eine schrittweise Rückkehr in den Sportalltag auf seiner Homepage veröffentlichte, sieht Kilian dahingehend eine gute Orientierungshilfe. „Vielleicht können wir irgendwann zum Beispiel ein Zirkeltraining im Freien anbieten“, mutmaßt er.

Neue Möglichkeiten als Chance

Bis dahin wird sich der 1. JC Bürstadt mit Online-Trainings anfreunden müssen, aber auch anfreunden können. Denn das Angebot wird laut dem zweiten JCB-Vorsitzenden gut angenommen. „Ich finde das richtig gut“, sagt Kilian über die Möglichkeit, via Internet trainieren zu können: „Es sind ja nicht nur die aktiven Kämpfer dabei, sondern auch viele Breitensportler. Das geht über alle Altersbereiche.“ Sogar Vorstandssitzungen hat der Judo-Club mittlerweile schon per Videoschalte getätigt. „Ich bin gespannt, was aus dieser Zeit an Möglichkeiten, die wir jetzt entdecken, hängenbleiben wird“, erklärt Bürstadts Teammanager.

