Jambor hat „gutes Gefühl“

Ried.Die Fußball-C-Liga startet am Sonntag ebenfalls in die neue Runde. Mit den Reserven von Eintracht Bürstadt und FV Biblis sind hier wie gehabt zwei Ried-Vertretungen dabei. Bürstadt II ist beim FC Italia Bensheim zu Gast. Beide Teams gelten als Mitfavoriten auf den Aufstieg. Die Bibliser schauen beim TSV Gadernheim vorbei. Anpfiff ist jeweils um 15.30 Uhr.

Italia Bensheim – Et. Bürstadt II

So entspannt wie in diesen Tagen hat man Attila Jambor lange nicht mehr erlebt. „Mit der Vorbereitung bin ich sehr zufrieden, insbesondere mit der Trainingsbeteiligung“, sagt der Trainer der Bürstädter 1b-Elf: „Die Jungs haben gut mitgezogen. Man merkt, dass wir neue Spieler dazubekommen haben. Dass wir die Trainingsintensität nicht aufrechthalten konnten, war unser Manko in der letzten Saison.“ Ob das so bleiben wird? „Das hängt sicher auch davon ab, wie wir jetzt in die Runde starten“, meint Jambor: „Wir fangen mit drei Auswärtsspielen an, das wird nicht einfach. Aber wir haben ja auch gewisse Ansprüche. Ich gehe wirklich mit einem guten Gefühl in die Runde.“ Ob die Partie gegen Italia Bensheim ein Spitzenspiel sei, werde sich im Lauf der Saison zeigen, glaubt der Eintracht-Coach: „Auf jeden Fall ist es eine sehr gute Standortbestimmung.“ Mit Daniele Caschetto und Marc Weis waren zuletzt zwei Abwehrspieler angeschlagen. Doch auch ohne das Duo sollte Jambor taugliches Personal zur Verfügung stehen. „Im Moment habe ich die Qual der Wahl“, erklärt er.

Gadernheim – Biblis II

Mit dem Vorjahressechsten Gadernheim verbindet die FVB-Reserve einige Erinnerungen. 2017 trafen die Teams zum Auftakt der Vierer-Relegation aufeinander. Biblis II entschied ein klassisches 0:0-Spiel in letzter Minute für sich und stieg kurz darauf in die C-Klasse auf. Die Odenwälder, die sich noch zwei Jahre gedulden mussten, kommentierten ein Facebook-Foto des feiernden Aufsteigers mit den Worten „Die schlechteste Mannschaft ist aufgestiegen“.

„Das ist bei einigen Spielern, die dabei waren, noch im Hinterkopf“, weiß Biblis‘ Trainer Roman Link. Für den 32-Jährigen, der damals bei der „Zweiten“ aushalf, ist die Sache allerdings gegessen. „Sie sind eine ernstzunehmende Mannschaft und haben sich gut in der C-Klasse etabliert. Außerdem ist das eine erste Mannschaft. Das ist sicher ein Vorteil für sie“, sieht Link die Begegnung als „Gradmesser“.

Wie sein Kader letztlich aussehen wird, weiß Link frühestens nach dem Abschlusstraining. „Wir sind eine Wundertüte“, betont er: „Das ist Kreisliga. Manchmal tut sich noch am Samstagabend was.“ Sicher fehlen werden Co-Spielertrainer Sven Sauer und Kevin Zorn, der sich im letzten Test (4:3 gegen SG Lampertheim II) am Knie verletzte. cpa

