Jambor nach 0:5-Abreibung stocksauer

Ried.Ohne Punkte haben die beiden Ried-Reserven in der Fußball-C-Liga den zweiten Spieltag absolviert. Für den FV Biblis II stand nach einer lange Zeit offenen Begegnung eine 3:5 (2:2)-Heimniederlage gegen den SV Schwanheim. Viel Gesprächsbedarf dürfte es in dieser Woche an der Wasserwerkstraße geben. Die 1b-Mannschaft der DJK Eintracht Bürstadt kassierte eine deftige 0:5-Niederlage beim SC Olympia Lorsch II, die Trainer Attila Jambor ein Stück weit sprachlos machte.

Ol. Lorsch – Et. Bürstadt II 5:0

Eigentlich wollte Attila Jambor, der Trainer von Eintracht Bürstadt II, nach dem Punktspiel seiner Elf bei Aufsteiger Olympia Lorsch II zum DJK-Sportplatz fahren, um sich das Bürstädter Gruppenliga-Derby zu Gemüte zu führen. Doch daraus wurde nichts. „Selbst auf das Derby habe ich keine Lust mehr“, schrieb Jambor über Whatsapp. Er sei nach eigenen Angaben so bedient gewesen, dass er eigentlich keinen Kommentar zum Spiel seiner Truppe abgeben wollte. Ein vielsagendes Statement gab Jambor letztlich doch noch ab: „Vom Auftreten der Mannschaft – das können Sie gerne in Anführungszeichen setzen – bin ich absolut enttäuscht.“

Die Bürstädter Gruppenliga-Reserve gilt als Mitfavorit auf den Sprung in die B-Klasse, steht aber nach zwei Partien mit nur einem Punkt da. Bei Italia Bensheim (3:3) hatte die Jambor-Elf zum Rundenauftakt eine 3:1-Führung verspielt. Dagegen steht Olympia Lorsch II, das am ersten Spieltag einen 3:2-Erfolg über den VfL Birkenau II gefeiert hatte, gerade exzellent da.

Biblis II – Schwanheim 3:5

„Wenn man sich nach einer 2:0-Führung noch die Butter vom Brot nehmen lässt, ist es natürlich ärgerlich“, sagte Biblis‘ Spielertrainer Roman Link nach der zweiten Niederlage im zweiten Punktmatch: „Wir haben zu viele einfache Fehler gemacht. Wenn wir das Spiel schnell machen mussten, haben wir es langsam gemacht und andersherum. Mit vielen unnötigen Fehlern haben wir uns letztlich selbst aus dem Konzept gebracht.“

In einer laut Link „wirklich guten ersten Halbzeit von uns“ schossen Denny Oßwald (6.) und Daniel Mengesteab (15.) die Bibliser A-Liga-Reserve zunächst mit zwei Treffern in Front. Julian Wittke (20.) und Jonas Kunzelmann (37.) sorgten allerdings noch vor der Pause für 2:2-Ausgleich.

Nach der erneuten Bibliser Führung – Nick Schäfer erzielte das 3:2 (55.) – hatte wiederum Kunzelmann die postwendende Antwort parat – 3:3 (60.). Den Doppelpack zum Auswärtssieg für den C-Liga-Rückkehrer aus Schwanheim erzielte Samet Gök (69./86.). „Der Einsatz war da, die Jungs wollten, auch nach dem 3:5“, hob FVB-Coach Link die Einstellung seiner Truppe hervor.

