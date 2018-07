Anzeige

Lampertheim.Am Sonntag geht es im Lampertheimer Adam-Günderoth-Stadion beim 37. Hans-Pfeiffer-Turnier richtig zur Sache. In diesem Jahr wird der Siegerpokal beim vom FC Olympia Lampertheim ausgerichteten Traditionsturnier auf jeden Fall in der Spargelstadt bleiben. So sind am Sonntag nur Mannschaften aus Lampertheim am Start, während der Vorjahressieger LSV Ladenburg diesmal nicht dabei ist.

Anpfiff zum ersten Halbfinale ist um 14 Uhr, dann stehen sich der A-Ligist Azzurri Lampertheim und das klassenhöhere Kreisoberligateam des TV Lampertheim im Eröffnungsspiel gegenüber. Die Azzurri blicken auf eine erfolgreiche Serie beim Gedächtnisturnier in der Spargelstadt zurück, denn von 2011 bis 2015 wanderte der Siegerpokal fünfmal in Folge an die Italiener. Erst 2016 gelang es dem Ausrichter FC Olympia Lampertheim, diese Serie mit dem Turniersieg zu brechen.

Der B-Ligist FCO bekommt es am Sonntag um 14.50 Uhr im zweiten Halbfinale mit dem ambitionierten D-Ligisten FC Waldesruh Lampertheim zu tun, der in der abgelaufenen Saison erst in der Relegation zur C-Liga scheiterte. Die Halbfinalverlierer spielen ab 15.50 Uhr um Platz drei, für 16.40 Uhr ist das Endspiel angesetzt. Die Siegerehrung ist gegen 17.45 Uhr vorgesehen. and